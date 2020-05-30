EPDK'nin enerji sektörüne yönelik tüm işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) enerji sektöründe yatırımların önünü açmak amacıyla başlattığı bürokratik işlem ve süreçleri azaltacak çalışmalarda sona gelindiği, kamulaştırma alanındaki işlemler için de 1 Temmuz'dan itibaren elektronik başvuru alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, elektrik, doğal gaz, akaryakıt ve LPG piyasalarına yönelik işlemlerin, mevzuata yönelik bazı istisnaları hariç, tamamı artık elektronik ortamda yürütülebilecek.

Kamulaştırma alanındaki işlemlerinin 1 Temmuz'dan itibaren elektronik ortamda alınması kararıyla, başvuru ve inceleme süreçleri kısalacak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sosyal temasın azaltılması kuralı da uygulanacak.

e-başvuru uygulaması öncelikle elektrik üretim tesisleri için olmak üzere, 1 Temmuz'da başlayacak. Bu tesisler için bir süreliğine elektronik başvurunun yanında yazılı başvuru da alınacak, sektörün sürece uyumu sağlanacak.

Ardından elektrik dağıtım tesisleri ile doğal gaz piyasası ve petrol piyasası kapsamındaki lisans türlerine ilişkin kamulaştırma talepleri de aşamalar halinde elektronik başvuru olarak alınacak. Sürecin sonunda bütün kamulaştırma hizmetleri elektronik ortamda verilecek.

Kamulaştırılma sürecinde belgeler azaltılıyor

Bu arada taşınmaz temini amaçlı başvurularda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi elektronik başvuruyu da kapsayacak şekilde güncellenecek.

EPDK açıklamasına göre, yatırım süreçlerini daha da hızlandırabilmek için başvuruda istenen bilgi ve belgeler de azaltıldı.

Kamulaştırmaya yönelik ihtiyaç duyulan güncel listeye EPDK’nin internet sayfasından ulaşılabiliyor.