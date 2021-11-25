EPDK: Akaryakıtta herhangi bir ikmal krizi söz konusu değil

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25 Kasım 2021 Perşembe 12:03:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 12:03:00

EPDK'dan flaş akaryakıt açıklaması: Herhangi bir müdahale olmadan oluşmaktadır

Kaynak: AA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yapılan spekülatif açıklamalarla ilgili EPDK'dan açıklama geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt serbest piyasa
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