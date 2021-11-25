EPDK: Akaryakıtta herhangi bir ikmal krizi söz konusu değil

EPDK'dan flaş akaryakıt açıklaması: Herhangi bir müdahale olmadan oluşmaktadır

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yapılan spekülatif açıklamalarla ilgili EPDK'dan açıklama geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır." ifadelerine yer verildi.