EPDK'dan flaş akaryakıt açıklaması: Herhangi bir müdahale olmadan oluşmaktadır
Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu: Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır.
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yapılan spekülatif açıklamalarla ilgili EPDK'dan açıklama geldi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır." ifadelerine yer verildi.
- EPDK: Akaryakıtta herhangi bir ikmal krizi söz konusu değil
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
- MB'den BAE Merkez Bankası iş birliği açıklaması
- Bakan Ersoy'dan turizm açıklaması: Yıl sonu hedefimiz 21 milyar dolar
- Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Rusya'dan yola çıktı
- İşçi ve işveren erken uzlaşma sinyali verdi!