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04 Ağustos 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 11:15:00

EPDK 12 şirkete lisans verdi

Kaynak: AA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 12 şirkete lisans verdi, 6 şirketin lisansını iptal etti.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete üretim lisansı verilirken, 4 şirketin lisansı sona erdirildi.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 1 şirkete LPG depolama lisansı verildi.

LPG piyasasında faaliyet gösteren 2 şirketin ise depolama lisansı sona erdirildi.

Etiketler : enerji piyasası düzenleme kurumu şirket lisans
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