Engelli ve eski hükümlülere hibe desteği başvuruları başladı

Bingül, kurum binasında yaptığı basın açıklamasında, devletin engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik çok yönlü teşvikler sunulduğunu söyledi.

Hibe desteği başvurularının 3 Aralık saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden olarak yapılacağını belirten Bingül, şunları kaydetti:

"Kendi işini kurmak isteyen engelliler, kuruluş, işletme ve demirbaş desteği olarak toplam 65 bin lira hak kazanabilecek. Eski hükümlüler ise Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine 03 Aralık mesai saati sonuna başvuru yapabilir. Bugüne kadar Niğde'de 35 farklı girişimciye toplamda 1 milyon 400 bin lira hibe desteği sağlandı. Böylelikle engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız kendi işlerinin patronu oldu."