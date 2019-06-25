Engelli ve eski hükümlülere 50 milyon TL hibe

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak, istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olunmasına destek sağlıyor.

İŞÇİ ALANDA FAYDALANIYOR

Bu kapsamda engelli ve eski hükümlülere 50 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Söz konusu destekten engellilere yönelik çalışma yapan bütün kurum ve kuruluşlar ve kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler faydalanabiliyor.

CUMA SON GÜN

Başvuruda bulunacakların projelerini, 28 Haziran 2019 tarihine kadar hazırlayıp, bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Çalışma Bakanlığı öncülüğünde ve İŞKUR koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, 6 farklı alandaki proje destek kapsamında yer alıyor.

MÜRACAAT İŞKUR’A

Proje sunmak isteyenlerin www.iskur.gov.tr adresindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlaması gerekiyor.