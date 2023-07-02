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02 Temmuz 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 10:45:00

Enez'de avlanan mavi yengece talep artıyor

Kaynak: AA

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Edirne'nin Enez ilçesindeki dalyanlarda avlanan mavi yengece iç piyasanın ilgisi artıyor.

İlçede, Meriç Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü dalyanlarda yetişen mavi yengeç, ilkbahardan sonbahara kadar avlanıyor.

Av yasağı nedeniyle yazın denize açılamayan balıkçılar, geçimini özel kafeslerle avladıkları mavi yengeçten sağlıyor.

Yıllardır Avrupa'ya ihraç edilen mavi yengece iç piyasadan da talep artıyor.

Ege ve Akdeniz'deki turizm merkezlerine gönderilen mavi yengecin dağıtımı ise bölgedeki balıkçı kooperatifleri tarafından sağlanıyor.

"İYİ BİR GEÇİM KAYNAĞI"

Balıkçı Murat Pınarcı, mavi yengeç sezonunun 1 ay önce başladığını söyledi.

Mavi yengeç avının zorlu olduğunu belirten Pınarcı, "Davul veya sepetin içine yem koymak zorundayız. Yem koymadan sepetin içine girmiyor. Her gün, her sabah bakıyoruz. Tatlı sularda çıkıyor. Denizde de çıkar ama çok yoğun olmaz. Tatlı sularda hava sıcak olduğunda çoğalır." dedi.

Mavi yengecin iyi bir geçim kaynağı olduğunu ifade eden Pınarcı, yakaladıkları yengeçleri Antalya'daki otellere gönderdiklerini dile getirdi.

Melih Yılmazoğlu da mavi yengecin kilosunu 40 liradan sattıklarını ancak yengecin değerinin daha fazla olduğunu belirtti.

Mavi yengeci yurt dışına da gönderdiklerini ifade eden Yılmazoğlu, "Yani başka bir işte çalışıyor olsak bile güzel bir geçim kaynağı. Yakalamak biraz yorucu oluyor. Güneş altındasın. Biraz dikkat isteyen bir iş ve riskli biraz. Bunu tutmak bile bir meziyet. Arka bacaklarından tutmak gerekiyor. Isırınca tehlikeli oluyor." diye konuştu.

Etiketler : edirne enez mavi yengeç
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