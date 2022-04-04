VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: Biz gençlerle birlikte her girdiğimiz seçimden za...
Can Dündar'ın ‘alçak' Hablemitoğlu planı!
Putin'in gaz hamlesi karşılık buldu
"Başkan Erdoğan gibi çok az insan var"
İstanbul için saat verildi
Taksici UBER'i kendine benzetti
Türkiye'de 790 bin tonluk toryum rezervi
O bir kanser savaşçısı
Ramazan sofraları için beslenme önerileri
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -04 Nisan
Sigaradan kurtulmanın en kolay olduğu ay
Afrika çöl tozları göze de zararlı
Doğal antidepresan: Gülmek
Çocukları alerjiden koruma uyarıları
Venediktova: Arama tarama çalışmalarında 410 ceset bulundu
İmran Han'ın görevi sona erdi
Rusya'ya bir darbe daha!
Bombardımanlarda bu hale geldi
Bombardımanlarda bu hale geldi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a açık mesaj!
"33 bin 990 terörist artık etkisiz"
Şimdi de devreye Dilek İmamoğlu girdi
Deniz Kuvvetleri sürüklenen mayınlara karşı görev başında
İşte 3 Nisan 2022 koronavirüs tablosu
04 Nisan 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 09:29:00

Geleceğin enerjisi için harekete geçildi! Toryum için düğmeye basıldı

ABONE OL

Türkiye, dünyadaki rezervin yarısına sahip olduğu toryum için harekete geçti. Toryumun, Sinop ve Trakya'da planlanan nükleer santrallerde kullanımı hedefleniyor. Temiz enerji kaynağı toryum sayesinde hem karbon ayak izini küçültmek hem de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için nükleer teknolojiye sahip olunması büyük önem arz ediyor.

Türkiye, dünyadaki rezervin yarısına sahip olduğu toryum için harekete geçti. Toryumun, Sinop ve Trakya'da planlanan nükleer santrallerde kullanımı hedefleniyor. Temiz enerji kaynağı toryum sayesinde hem karbon ayak izini küçültmek hem de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için nükleer teknolojiye sahip olunması büyük önem arz ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enerjide çok daha farklı alanlar açılacak" diyerek sinyallerini verdiği alanlardan birinin de geleceğin enerji kaynağı toryum olduğu öğrenildi. 30 Kasım 2007'de Isparta'da halen neden düştüğü tam olarak aydınlatılamayan uçakta Türkiye'nin en kıymetli toryum beyinleri hayatını kaybederken, onların izinden yürüyen genç Türk mühendisler toryumu enerjiye çevirecek projeler için düğmeye bastı.

Sabah'ın haberine göre, Yeni nesil nükleer santrallerin en temiz yakıtı olarak tanımlanan toryumun Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santralde kullanılması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geleceğin enerji kaynağı olan toryumun nadir toprak elementlerinden ayrıştırılması ve yan ürün olarak kazanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütüyor. Temiz enerji kaynağı toryum sayesinde hem karbon ayak izini küçültmek hem de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için nükleer teknolojiye sahip olunması büyük önem arz ediyor.

Toryum da nükleer enerjide büyük bir yer kaplıyor. Nükleer santraller için en temiz yakıt olarak gösterilen toryumun Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santralde kullanılması hedefleniyor.

DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK

Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını tamamen bitirecek olan toryumun nükleer enerji üretimi için kullanılmasına yönelik tamamlanmış bir yöntemin olmaması nedeniyle farklı yöntemlerle yatırım yapılıyor. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) da TÜBİTAK iş birliği ile toryum kullanan ergimiş tuz reaktörleri çalışmalarına başlandı. Söz konusu proje 2022 yatırım programında da yer aldı.

Toryum ile enerji üretimine yönelik yöntemlerden biri olan hızlandırıcı sürümlü sistemlerde de tecrübe kazanılması için TENMAK, kendi hızlandırıcılarını işletme ve inşa etme amaçlı projeler yürütüyor. Bu projelere şu ana kadar milyonlarca lira bütçe ayrılırken, çalışmalarda son hız devam ediyor.

REZERVLERİN YARISI TÜRKİYE'DE

Türkiye'nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum, yeşil nükleer enerji kaynağı olarak gösteriliyor. Dünya toryum rezervi toplam bir milyon 780 bin ton olurken Türkiye'de ise yaklaşık 790 bin ton rezerv mevcut. Isparta'da 30 Kasım 2007'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden mühendis ekibinin başında yer alan Prof. Dr. Engin Arık, toryum rezervinin enerji üretimi açısından, 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğunu söylemişti.

Neden düştüğü henüz tam olarak aydınlatılamayan Isparta uçağında Türkiye'nin toryum projesi üzerinde çalışan Prof. Dr. Engin Arık, Prof. Dr. Şenel Fatma Boydan, Doç. Dr. İskender Hikmet, Özgen Berkol Doğan, Mustafa Fidan ve Engin Abat şehit düşmüştü.

UZAY VE HAVACILIKTA VAZGEÇİLMEZ

Toryum başka hiçbir elemente ihtiyaç duymadan yer kabuğunda tek başına bulunma ayrıcalığına sahip. Toryum özellikle nükleer santraller açısından enerji kaynağı olarak büyük önem arz ediyor. Uzay ve havacılık araştırmalarında, seramik parça ve pota imalatı, birçok farklı bilimsel cihaz üretimi ile elektronik cihazlarda kullanılıyor.

Etiketler : toryum sinop trakya Uzay ve havacılık araştırmaları
Yaza hazır

Yaza hazır
Yazlık diziyle döndü

Yazlık diziyle döndü
Kadın için yürüdü

Kadın için yürüdü
Boğaz aşkına

Boğaz aşkına
Dominik'te Edis fırtınası

Dominik'te Edis fırtınası
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Bizi daha çok göreceksiniz

Bizi daha çok göreceksiniz
Hem gelin hem damat

Hem gelin hem damat
‘İzleme Beni' oradan!

‘İzleme Beni' oradan!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER