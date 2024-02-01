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01 Şubat 2024 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 10:00:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Konya'nın Karaman ilçesi sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Karaman ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı yeka konya karaman
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