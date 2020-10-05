Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Yavuz Sondaj Gemisi, Taşucu Limanı'na döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Yavuz Sondaj Gemisi bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, “Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan’da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı’na döndü” paylaşımı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapılarak Yavuz Sondaj Gemisine ait son detayları paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan’da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı’na döndü. Liman’daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek.”