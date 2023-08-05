VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Seçimlerde AK Parti belediyeciliğinin ne kadar başarılı olduğunu göstereceğiz"
"Hatay'da 4 sanayi sitemizi de en kısa sürede tamamlayarak 379 adet yeni iş yerini şehrimize kazandı...
"İstanbul'da yaşanan suç olaylarında yüzde 11 düşüş var"
İsveç, İslam ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istiyor
Bakanlıktan piyasa gözetimi faaliyetlerine ve alınan tedbirlere ilişkin açıklama
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda can kaybı 12'ye yükseldi
05 Ağustos 2023 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 13:30:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilk deniz üstü RES için aday YEKA'ları belirledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilk deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) için aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga'daki 4 deniz üstü RES alanının Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında aday YEKA olarak belirlendiği bildirildi.

Söz konusu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında aşağıda sayısal bilgileri (.kml) verilen alanlar Denizüstü RES Aday YEKA olarak belirlenmiş olup söz konusu alanların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilmesine yönelik detay çalışmalara başlanmıştır."

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı rüzgar enerjisi santrali yenilenebilir enerji kaynak alanları
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX