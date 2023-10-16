Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 45 GES YEKA sahası belirledi
Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 ilde güneş enerjisine dayalı 45 yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ilan etti.
Konuya ilişkin ilan, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Aksaray, Antalya, Muş ve Van illerinde kapasiteleri 10 ila 20 megavat olan 45 YEKA belirlendi.
İlanda, toplam kapasitesi 475 megavat olan söz konusu alanların büyüklük ve konum bilgilerine yer verildi.
- 12. Kalkınma Planı TBMM'de: GSYH hedefi 2 trilyon 820 milyara yükseltildi
- Bakan Bolat'ın "marketlere yönelik indirim" çağrısına Ankaralı perakendecilerden destek
- DEİK Başkanı Nail Olpak'tan üyelerine indirim çağrısı
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 45 GES YEKA sahası belirledi
- MÜSİAD VİZYONER'23 iş dünyasına ilham olacak
- Bakan Işıkhan'dan iş sağlığı ve güvenliği vurgusu