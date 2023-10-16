Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 45 GES YEKA sahası belirledi

Konuya ilişkin ilan, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Aksaray, Antalya, Muş ve Van illerinde kapasiteleri 10 ila 20 megavat olan 45 YEKA belirlendi.

İlanda, toplam kapasitesi 475 megavat olan söz konusu alanların büyüklük ve konum bilgilerine yer verildi.