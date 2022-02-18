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18 Şubat 2022 Cuma 22:31:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 22:31:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Enerji fiyatlarındaki artış kalıcı değil

Kaynak: AKSAM

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, küresel düzeyde yaşanan enerji krizine bağlı olarak fatura fiyatlarındaki artışın kalıcı olmadığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarda, "Ocak ayı itibarıyla ilk indirimli tarife diliminde kalan abone sayısı toplam faturalanan abone sayısının yüzde 64'ü çıktı. Vatandaşlarımızın neredeyse 3'te 2'si hiç 210 kilovatsaati aşmadan indirimli tarafta kalmış oldu." dedi.

EÜAŞ

Bakan Dönmez, EÜAŞ'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Fiyatları vatandaşlarımıza daha düşük bir şekilde yansıtabilmek için EÜAŞ, ürettiği enerjiyi daha düşük bir fiyatla satarak nihai tüketiciye ulaşan birim fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Ama bunu maalesef suistimal ettiler. Konuşanların ya bilgisizliğinden ya da bilgi gizlemesiyle ilgili bir şey. Burada sanki başkalarına kaynak aktarılıyormuş gibi bir yorum yapıldı. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil." dedi.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN FAHİŞ ORANDA KAR ELDE ETME İDDİASI

Elektrik dağıtım şirketlerinin fahiş fiyatlar konusunda "Elektrik dağıtım şirketi ve görevli tedarikçi şirketi ekstra bir kar marjı koyamazlar. Çünkü onların hepsinin ne kadar bir bedel alacağı bu düzenlemelerle ortaya konmuş. Aksi bir davranış varsa zaten denetim mekanizmasında bunlar çıkar." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ FİYATLARI KALICI DEĞİL"

Bakan Dönmez, jeopolitik risklere ve dünya doğal gaz, petrol fiyatlarındaki artışa da değinerek, "Özellikle doğal gaz, petrol ve jeopolitik riskler enerji fiyatlarının artmasını destekliyor maalesef. Bu türden krizlerdeki tansiyonların düşmesi, kar erimeleri sonrası barajlarımızdaki dolulukla bu süreci çok fazla uzatmadan atlatmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Fatih dönmez elektrik fatura doğal gaz fiyat zam enerji
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