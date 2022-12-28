Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye, artık teknolojiyi tüketen kullanan değil, üreten ülke olma sınıfına hızla ilerliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da 2. Bor Çalıştayı'nda, "Türkiye, artık teknolojiyi tüketen kullanan değil, üreten ülke olma sınıfına hızla ilerliyor." dedi.

Bakan Dönmez, bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden'in 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışıyla ülkeye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladığını bildirdi.



Dönmez, "Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine başlıyoruz." dedi.