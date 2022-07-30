Enerji krizinde son perde: Kravat takmayın

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30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:50:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:50:00

Enerji krizinde son perde: Gaz kıtlığı yaşayan Avrupa'da ilginç önlemler devrede

Kaynak: Sabah

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Rusya'nın gaz sevkiyatını azalttığı Avrupa ülkeleri alarma geçti. Hükümetler enerji tüketimini azaltmak için vatandaşIarına “Işığı kapat, klimayı açma, soğuk duş al, hızını azalt ve kravat takma” diyor.

Rus gazına göbekten bağlı Avrupa ülkeleri kış öncesi enerji krizi korkusuyla ilginç tedbirler almaya devam ediyor. Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını gerçekleştiren Kuzey Akım 1 hattının kapasitesini yüzde 20'ye düşürmesinin ardından tüketimlerini yüzde 15 azaltma kararı alan Avrupa ülkelerinden kimi sıcak duşu kapatıyor, kimi ışıkları... Kimi ülke vatandaşına kravat takmamayı öneriyor, kimi ise panjurları indirmeyi... İşte gaz kıtlığı yaşayan Avrupa'nın çözüm için bulduğu çareler...

SOĞUKLA YIKANIN

Almanya'nın Hannover şehri, kamu binaları, yüzme havuzları, spor salonlarında sıcak suyu kesti. Enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler kapatılıyor, belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak. Kamu binalarında her yıl nisan ayından eylül ayının sonuna kadar ısıtma yapılmayacak. Aşağı Saksonya'da belediye binaları, yalnızca 1 Ekim-31 Mart tarihleri arasında, 20 dereceden fazla olmayan oda sıcaklığında ısıtılacak. Fanlı ısıtıcı ve mobil klima kullanmak yasak. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de bir ay önce vatandaşlara "duş yapma süresini kısa tutun" demişti.

200 BİNAYA IŞIK YOK

Berlin'de 200 yapı gece ışıklandırılmayacak. Baden-Württemberg'de ofislerde ısı 18 derece olacak. Aşırı sıcak günler hariç klima çalışmayacak.

FRANSA-DÜKKAN KAPISINI KAPATIN

Klimalı dükkânlara 'kapıları kapalı tutun' dedi. Kapısını kapatmayana 750 euro para cezası kesiliyor. Tren istasyonları ve havaalanları dışında her yerde 01:00 ile 06:00 saatleri arasında ışıklı reklam yasaklandı. Bu yasağa uymayana 1.500 euro ceza var. Kamu binalarında televizyonlar da kapanacak.

YUNANİSTAN-PENCEREYE SİPER TAKIN

Klimalar yazın en az 27 dereceye ayarlanacak. Kamu binalarına pencere siperleri takılacak. Çalışma saatlerinden sonra bilgisayarlar kapatılacak.

İRLANDA-HIZINIZI DÜŞÜRÜN

Yetkililer, benzin kullanımını azaltmak için insanları hızlarını düşürmeye çağırdı. Ayrıca bulaşık ve çamaşır makinesi kullanımını ayarlamaları tavsiye ediliyor.

İSPANYA-PANJURLARI İNDİRİN

Kamuda klimaların 27 derecenin altına düşmesi yasak. Çevre Bakanı, "Panjurları kapalı tutabiliriz" derken Başbakan Pedro Sánchez de "Kravat takmıyorum. Bakanlardanve özel sektör patronlarından gerekmedikçe kravat takmamalarını istedim" dedi.

İTALYA-KIŞIN 27 DERECE ÜSTÜ YASAK

Ülke, anıtların etrafındaki ışıkları kapatmaya hazırlanıyor. Ticari faaliyetlerin saat 19:00'da kapatılması planlanıyor. Hastaneler hariç kamu binalarında, klimalar yazın 19 derecenin altında, kışın 27 derecenin üzerinde çalışmayacak.

HIRVATİSTAN-ISITICIYI 1 DERECE AZALTIN

Halka, kış aylarında ısıtıcıların 1 santigrat derece azaltılması tavsiyesinde bulunuldu. Yaz aylarında ise klima derecesinin 25'in altında tutulmaması, ev aydınlatması için LED lamba kullanılmasını tavsiye edildi.

Etiketler : enerji enerji krizi avrupa enerji önlemi
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