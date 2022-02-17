VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 24 TV'de
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Esnafa elektrikte indirimli tarife geliyor
"Sır" ölümünün üzerinden 29 yıl geçti!
Aziz Sancar, Türkiye ile ilgili müjdeyi verdi
Maske dönemi bitiyor mu?
Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?
Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?
3600 ek gösterge bekleyenlere müjde
Orduya talimat verdiler!
Önce bindirdiler sonra indirdiler
Yeni indirimler geliyor! Elektrikte ucuz tarife
Kar yağışı geliyor
O konuya girmeyelim
Anadolu'dan İstanbul'a
Pasta yerine çiğ köfte
2 yıl sonra dönüyor
Sokakta oturup ağladım
Yan yana gelmek yasak!
Çocukluğunu özleyen gazozcuya gidiyor
Bebekle oynayan çocuğun empati yeteneği artıyor
Kalp krizini taklit eden hastalık: Kırık kalp sendromu
Bir lokma yemeğe hasret bırakan hastalık
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Şubat
17 Şubat 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 13:00:00

Enerji Bakanı Dönmez: Esnafa elektrikte muhtemelen yüzde 25 indirim olacak

ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi. 'Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.' diyen Bakan Dönmez, 'Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor.' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

ELEKTRİKTE YENİ KARARLAR

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün Kabine toplantısında bunlar enine boyuna müzakere edildi. Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun biz de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz.

Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

ESNAFA ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak.

Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı.

Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde.

Elektrikte tedarik tarafında 2 oyuncu var; serbest ve görevli tedarikçiler. Konutta elektrik tarafında isterseniz tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Sözleşmenizi sonlandırdığınızda görevli tedarikçiden elektriği alabiliyorsunuz.

DOĞALGAZ DESTEĞİNDE SON DURUM

Yıllık 450 ile bin 150 olarak ısınma yardımı olacak. 4 milyon hane ısınma yardımından yararlanacak. Bunlar dar gelirli ailelerimiz olacak.

ISPARTA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Isparta'da 3 Şubat günü son yıllarda bu şiddette bir kar yağışı hiç almadıklarını ifade ettiler. Bu kadar yoğun yağışın olması atmosfere açık şebekelerde ciddi hasar oluşturdu ve arıza neredeyse 10 katına çıktı. Bu local bir afet. TEDAŞ bununla ilgili bir inceleme başlattı. Buradan çıkacak neticeye göre rapor EPDK'ya gönderilecek. Gereği yapılacak.

ELEKTRİĞE YENİ ZAM GELİR Mİ?

Doğalgaz ve elektrikte fiyatların pandemi öncesi seviyelerine dönmesini bekliyoruz. O zaman elektrik üretim maliyetlerimiz de düşecek ve herkesi sevindirecek bir netice doğuracaktır.

Etiketler : Fatih Dönmez ELEKTİRİK ORAN
Sabırsızlıkla Tarkan'ı bekliyor

Sabırsızlıkla Tarkan'ı bekliyor
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Tarih öncesi güzellik reçetesi

Tarih öncesi güzellik reçetesi
Alyans parmağında

Alyans parmağında
Emlak zengini çıktı

Emlak zengini çıktı
Çoruh Nehri'nde Eskimo usulü av

Çoruh Nehri'nde Eskimo usulü av
Siyah şıklık

Siyah şıklık
Yıkılmadım ayaktayım

Yıkılmadım ayaktayım
Kapadokya çıkarması

Kapadokya çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER