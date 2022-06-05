Kamuda enflasyon düzeltmesi

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05 Haziran 2022 Pazar 12:20:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 12:21:00

En düşük maaş 9 bin TL olacak

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Yılın ilk 5 ayında yüzde 35.64 olan enflasyonla birlikte, haziranda memur ve emeklilere en az yüzde 35 artış kesinleşti. Haziranla birlikte oranının yüzde 40'a çıkması, en düşük memur maaşınının 9 bin lirayı geçmesi bekleniyor

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon düzeltmesinde oranlar netleşmeye başladı.

TEMMUZ AYINDA KAMU ÇALIŞANIN YÜZÜ GÜLECEK

Temmuz ayında en düşük memur maaşının 9 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ise 4 bin 608 liraya çıkacak.

Milyonlarca memur ve emekli maaşındaki artış için gösterge sayılan enflasyon 5 ayda yüzde 35, 64 oldu. Haziran'da açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte zam oranı yüzde 40'a çıkacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 9 BİN TL OLACAK

Temmuz ayındaki enflasyon düzeltmesiyle birlikte en düşün memur maaşı 9 bin TL'ye çıkacak. Şu an için en düşük memur maaşı 6 bin 429 lira... Mevcut enflasyonda memur maaşlarına yüzde 35,6 zam yapılması gerekiyor. Anca bu orana temmuz ayında gelecek enflasyon da eklendiğinde oran yüzde 40'ı buluyor.

EMEKLİNİN DE YÜZÜ GÜLECEK

Enflasyon düzeltmesi emeklinin de yüzünü güldürecek. 2000 yılı öncesi SGK emekliliğinde en düşük maaş 3 bin 292 lira... Yüzde 40 enflasyon düzeltmesiyle birlikte en düşük SGK emekli aylığı 4 bin 608 liraya çıkacak.

En düşük Bağ-Kur emekli aylığı ise haziran 2022 itibarı ile 2 bin 400 lira... Enflasyon düzeltmesi ile birlikte bu rakamında 3 bin 360 liraya çıkması bekleniyor.

Etiketler : memur ve emekli ENFİLASYON ZAM MAAŞ
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