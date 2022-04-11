En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

14 milyon emekli ve 4.5 milyon memurun merakla beklediği temmuz zam oranı ile ilgili önemli nitelikteki veriler belli oldu. Üç aylık enflasyon oranından sonra 6 aylık zam için de hesaplama yapıldı.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon memurun temmuz zam oranını yakından ilgilendiriyor.

Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

ÜÇ AYLIK ARTIŞ KESİN

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Bunun dışında Merkez Bankası 'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre de 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. Yani Temmuz ayındaki artış oranı ile ilgili hesap yapılmış oldu.

Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Bunun dışında Merkez Bankası 'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre de 6 aylık enflasyon oranı hesaplandı. Yani Temmuz ayındaki artış oranı ile ilgili hesap yapılmış oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE 34.62

Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar.

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte u 6 aylık oranın yarısı belli olmuş oldu. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti.

Nisan, mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre ise 6 aylık enflasyon oranı yüzde 34,62 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'daki enflasyon artışı yüzde 34,62 olarak uygulanacak.

MEMUR EMEKLİLERİ VE MEMURLAR YÜZDE 34,12

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Mart enflasyonuna göre üç aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.

Mart ayı enflasyonuna baktığımızda üç aylık oran yüzde 22.81 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 15.31 oldu. İlk üç aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 7 +15,31 olarak gerçekleşti.

Yani memur ve memur emeklilerinin oranı yüzde 22.31 oldu. Bu rakama nisan, mayıs ev Haziran enflasyonları da eklenecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 çıktığını söylemiştik.

Buna göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ise yüzde 27,12 olarak belirlendi. Yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı da buna ilave edildiğinde toplam oran yüzde 34,12'ye çıkacak.

ZAMLI MAAŞLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek.

EK ZAM OLACAK MI?

Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartılmıştı.

Yine memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmede yüzde 5 olan zam oranları enflasyon farkı hariç 2.5 puan artırılarak yüzde 7.5 yapılmış ve enflasyon farkıyla birlikte oran yüzde 30.95 olmuştu.

Temmuz ayında da yapılacak değerlendirmeler sonrasında memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranlarının artırılması gündeme gelebilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de bir taban maaş belirlemesi de söz konusu olabilecek. Ek artış yapılıp yapılmayacağı diğer üçü aylık enflasyon verileri sonrasında değerlendirilecek.