Emtia piyasasında yılın son haftasında genel olarak pozitif bir seyir izlendi

Emtia piyasasında yılın son haftasında genel olarak pozitif bir seyir izlendi

Karışık sinyaller üretmeyi sürdüren makroekonomik veriler, fiyatlamalardaki resesyon ve enflasyon ikilemini de beslemesine karşın emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberler küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizlikler gündemdeki yerini korusa da Çin'in normalleşme adımlarına devam etmesi piyasaları hareketlendirdi.

Çin'in, Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak "A kategorisi salgın hastalık" tanımı çerçevesinde salgın kontrol ve önleme uygulamalarına son vereceği bildirildi.

Çin'den gelen haberlerle emtia fiyatları yükseliş eğiliminde hareket etti.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerde görülen iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına dair işaretlerin Fed'in faiz artırımlarına ilişkin endişelerin hafiflemesine yardımcı olduğunu belirtti.

Ülkede açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 24 Aralık ile biten haftada 225 bine çıkarak piyasa beklentileriyle paralel bir seviyede gerçekleşti.

Analistler, yılın son haftası olması dolayısıyla piyasalarda düşük hacimli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Altın yüzde 1,5, gümüş yüzde 1, paladyum yüzde 2,1, platin yüzde 4,3 yükselişle geçen haftayı tamamladı.

Metallerde de yukarı yönlü bir seyir izlendi. Geçen hafta bakır yüzde 1,1, kurşun yüzde 3,2, alüminyum yüzde 0,3, nikel yüzde 4,1 ve çinko yüzde 1 artış kaydetti.

ENERJİ EMTİALARINDA DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ



Enerji emtialarında ise geçen hafta düşüşler söz konusu oldu. Geçen haftayı Brent petrol yüzde 0,08'lik sınırlı düşüşle tamamlarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 11,9 azalış kaydetti.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de fırtına nedeniyle kapatılan bazı enerji santrallerinin yeniden hizmete alınması da arz endişelerini hafifleterek Brent petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vaka sayılarının talep görünümünü olumsuz etkilemesi etkili oldu. Ülkede artan vaka sayıları, İtalya ve ABD'nin Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 testini zorunlu hale getirdi.

Lombardiya Bölgesi Sağlık ve Refah İşlerinden Sorumlu Bölge Meclisi Üyesi Guido Berolaso, 26 Aralık'ta Çin'den Milano'ya gelen uçaktaki 92 yolcudan 35'inin pozitif çıktığını, ikinci uçakta ise 120 yolcudan 62'sinin pozitif olduğunu bildirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise (CDC) Çin'den gelen verilerin "yeterli ve şeffaf" olmadığı gerekçesiyle bu önlemin alındığını belirtti.

Doğal gaz fiyatlarındaki düşüşte ise birçok ülkede gaz depolarının yeniden doldurulması etkili oldu.

TARIM EMTİALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ



Tarım emtialarında ise yılın son haftasında karışık bir seyir izlendi.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,9, mısır yüzde 1,8, soya fasulyesi yüzde 2,7 ve pirinç yüzde 0,2 artış kaydetti.

Geçen hafta pamuk yüzde 2,1, kahve yüzde 2,9, şeker yüzde 4,4 ve kakao yüzde 1,4 azalış kaydetti.

Uganda'da kuraklıktan dolayı kahve ihracatının düşmesiyle kahve fiyatları geriledi.

"RESESYON ENDİŞELERİ NEDENİYLE PAMUK, ŞEKER VE KAHVE GİBİ EMTİALARDA SATIŞ BASKISI ARTTI"



Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dolar endeksindeki geri çekilmenin devam ettiğini, bunun da emtia fiyatlarına olumlu yansıdığını ifade etti.

Petrol fiyatlarının yeniden 80 doların üzerine çıkmasının tarım emtialarında yükselişi desteklediğini belirten Ergezen, resesyon endişeleri nedeniyle pamuk, şeker ve kahve gibi emtialarda satış baskısının arttığını vurguladı.

Ergezen, Brezilya'daki üretimle beraber kahve piyasasında üretim fazlası oluşmasının beklendiğini, bunun da kahve fiyatlarını baskıladığını söyledi.