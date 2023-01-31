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Emre Özdemir: Herkese ait bir metaverse olabilir
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31 Ocak 2023 Salı 12:17:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 12:17:00

Emre Özdemir: Herkese ait bir metaverse olabilir

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Son yılların en çok merak edilen, araştırılan, ancak büyük bir kesim tarafından da anlaşılamayan sözcüğü; “metaverse”. Bir gözlük aracılığıyla var olan tüm evrenlerin ötesine geçme imkânı sunacağı söylenen metaverse hakkında tüm merak edilenleri dünyanın öncü geliştirici şirketlerinden ZionTopia Metaverse'ün Türkiye Müdürü Emre Özdemir anlattı.

ZionTopia Metaverse Türkiye Müdürü Emre Özdemir, metaverse evreni hakkında şunları söyledi:

"Teknoloji, sürekli gelişen ve değişen bir yapıdır. İnsanların ihtiyaçları değiştikçe, teknolojinin de bu ihtiyaçlara göre değiştiği aşikardır. Şöyle düşünün; geçmişte kameralı telefonlar yoktu. Çektiğimiz fotoğrafları paylaşabileceğimiz sosyal mecralar da. Günümüzde ise gelişen teknolojinin sunduğu akıllı telefonlar ellerden düşmüyor. İnsanlar neredeyse her anlarını çekip sosyal mecralarda paylaşıyorlar. Metaverse de insan ihtiyaçlarından doğan, web3 teknolojisiyle birlikte hayatımızı farklı bir evreye getirecek olan teknolojik bir değişim ve gelişimdir. Meta evrenlerde insanlar günümüzde yapamadıkları birçok etkinliği ve hayal ettiklerini yapabilir hale gelecek. Bu konuda bizim de çalışmalarımız devam ediyor. Bu teknoloji henüz çok yeni, birçok kişi için şu anda metaverse'ün bir anlamı yok. Aynı yıllar önce akıllı telefonların ilk çıktığı dönemde olduğu gibi."

GERÇEĞE YAKIN VE ÜST DÜZEY BİR TEKNOLOJİ

Yeni teknolojilerin farklı bakış açılarını da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Emre Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüsün yayılmasıyla beraber insanlar eve kapandı ve farklı arayışlar içine girdiler. Farklı lokasyonlarda olan kişilerin birbiriyle iletişimini görüntülü stream uygulamaları tamamladı. Fakat insanları bu ne derece tatmin etti? İstediklerini elde edemediler, çünkü dört duvar arasında kapalı kalan insanların aradıkları macera ve aksiyonu web2 teknolojisiyle sunamazsınız. Onlara daha gerçeğe yakın ve üst düzey bir teknoloji gerekli. Bahsettiğim teknoloji de metaverse'ten başkası değil."

TEK BİR EVREN DEĞİLBİR TEKNOLOJİK GELİŞME

Şirketinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Özdemir, "Metaverse tek bir evren değildir, bir teknolojik gelişmedir. Herkese ait bir metaverse olabilir. Tabii bunun için ciddi bir ekip ve bilgi donanımı gereklidir. İçinde bulunduğum ekipte 240 yazılımcı şu an bu geliştirmeleri gerçekleştiriyoruz. Sadece yazılımcı değil, iç mimar, grafiker ve daha birçok alanda uzman kişiler bulunmakta. Farklı ülke vatandaşlarının yer aldığı bir de AR-GE ekibimiz var" dedi.

GÖZLÜKLER LENS BOYUTUNA İNECEK

Diğer metaverse projelerinden farklarının neler olduğunu anlatan Emre Özdemir, şöyle devam etti:

Etiketler : ZionTopia Metaverse Koronavirüs Emre Özdemir metaverse evreni
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