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26 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba

Emekliye memura en az %5.5 zam

Memur ve emeklinin maaş zammı 8 gün sonra belli olacak. Yüzde 4.98 olan 5 aylık enflasyonun, haziran verisiyle yüzde 5.5-6’ya çıkacağı tahmin ediliyor. 

13 milyon emekli, dul ve yetimle 3 milyona yakın memurun maaşına yapılacak zam, enflasyon verileriyle netleşecek. Memur ve emeklisinin zam oranı 2 yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi yılda 2 zam alıyor. Ancak toplu sözleşme SSK ve Bağ-Kur emeklisi için geçerli değil. 

5 AYDA YÜZDE 4.98 OLDU 

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu. Haziran enflasyonu ise 3 Temmuz’da belli olacak. Enflasyon yerinde saysa dahi bu zam cepte. 

BEKLENTİ AYLIK YÜZDE 0.91 

Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre, uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse, ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıtılacak. 

KAMUYA %1.5 FARK 

Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 536 liraya yükselecek. 2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1.888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1.992 liraya, Bağ-Kurlu esnafın maaşı ise 1.596 liradan 1.684 liraya çıkacak. 

Dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye veriliyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta hesaplara yattı. Ağustos da emekliler için ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Arife günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor. 

BİR AY SONRA İKRAMİYE 

Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 536 liraya yükselecek. 2000’den önce emekli olup şu an en düşük 1.888 lira maaş alan SSK’lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1.992 liraya, Bağ-Kurlu esnafın maaşı ise 1.596 liradan 1.684 liraya çıkacak. 

Dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye veriliyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs’ta hesaplara yattı. Ağustos da emekliler için ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Arife günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor. 

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