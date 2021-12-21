Emekliye ek zam müjdesi! Çalışmalar başladı

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zam sonrası hem işçi hem de memur ve memur emeklileri için ek zam için çalışmalar başladı.

Hükümet memur ve memur emekliler için asgari ücretin ilanından sonra masaya oturacağını duyurmuştu. Normal şartlarda memur ve memur emeklileri ocakta 6 aylık enflasyon farkının yanında sözleşmeden doğan yüzde 3 zam alacak. İşçi ve Bağ-kur emeklileri ise ocakta enflasyon oranında zam alacak. Halen 5 aylık yüzde 10,47'lik enflasyon farkı dikkate alındığında düşük kalan bu artış oranı her üç kesim için de refah payı zammını gündeme getirdi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yapılacak zam için de iki formül masada. Birinci formül yüzdesel olarak bir artış şeklinde zam yapılması. Örneğin yüzde 5'lik bir ek zam yapılsa bile artış oranını yüzde 20 seviyesine çıkacak. Yapılacak ek zam 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonuna göre şekillenecek.

SEYYANEN ZAM

İkinci formül ise seyyanen yani oransal olarak değil, herkese eşit miktar 1.000 ya da 1.500 TL kadar zam yapılması. Bu formülle maaşı düşük olanlar yüzdesel olarak yapılacak zamdan daha çok faydalanacak.