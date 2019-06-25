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25 Haziran 2019 08:00 | Salı

Emekliye 1.000 lira promosyon

Bankalar, 450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükseltti. Bazıları da düşük faizli kredi, ücretsiz havale, özel ambulans,indirimli sigorta gibi birçok hizmeti devreye aldı.

Bu yaz zam ve ikramiyeyle gelirleri artacak olan emeklilere, promosyon fırsatı da büyüdü. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; kampanyalarla ödemeler 1.000 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da 100-125 lira ödeme yapıyor. 

MÜŞTERİ GETİRENE 100 TL 

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme, bedava havale-EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. 

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli müşteri kazandırana 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim yapıyor. 

FİBABANK: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor. 

ÖZEL FAİZ İMKANI 

GARANTİ BBVA: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Maaşı tek tuşla çekme, özel faiz imkanları sağlıyor.

ING: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 3 otomatik fatura talimatına 150 lira daha veriyor. Özel faizli kredi, ücretsiz tıbbi danışmanlık, ambulans gibi imkanlar sunuyor. 

ÇİFTE ÖDEME YAPIYOR 

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor. 

QNB FİNANSBANK: Emekli maaşını taşıyıp bir ürün kullanana 700 liraya varan ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere 125 lira ödüyor. 

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. 

TEB: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Bir otomatik fatura talimatı verene 550 lira daha ödüyor. Emekli getiren de 100 lira kazanıyor.

2020'DE 2.ÖDEME 

Promosyon almamış emekliler, bankasını seçip, ödemesine kavuşuyor. Promosyonunu almış emeklilerin de isterlerse, ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı bulunuyor. Ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020’de bitiyor. 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020’de ikinci kez para alacak. 

ATM’DE LİMİT YOK 

Ziraat Bankası, emeklilere özel, ATM günlük para çekme limitiyle aynı günde tüm maaşını, ATM’den çekme hakkı veriyor. Banka, emeklilere özel kredi faiz oranlarıyla ihtiyaçlarını karşılama seçenekleri sunuyor. Emekliler kredi taksitlerini, maaş dönemi sıklığına göre ödeyebiliyor. Tüm bankacılık hizmetleri işlemlerinde, özel masraf ve komisyon oranlarından faydalanıyorlar. Ziraat Bankası’nın emekliye özel sigorta ürünleri de var.  

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