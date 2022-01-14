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14 Ocak 2022 Cuma 09:26:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 09:26:00

Emeklilik için büyük fırsat! Milyonlarca çiftçiye emeklilik için büyük fırsat!

Kaynak: Sabah

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Hükümet çiftçiye emeklilik fırsatı tanıyacak büyük bir adım attı. Çiftçilerin sigortalı çalışmasını teşvik için "hasat sigortası" başladı. Yeni sistemle ekinini Temmuz'da kaldıran çiftçi bu tarihte primini yatırabilecek. İşte ayrıntılar...

Hükümet, milyonlarca çiftçinin yüzünü güldüren, emeklilik kapısı açan önemli bir adım daha attı. Çiftçilerin sigortalı çalışmasını teşvik için "hasat sigortası" başladı. Yeni sistemle ekinini Temmuz'da kaldıran çiftçi bu tarihte primini yatırabilecek. Çiftçiler Ocak-Haziran dönemine ait sigorta primlerini Temmuz ayında, Temmuz-Aralık dönemine ait primlerini de Ocak ayı içinde yatırabilecek.

Çiftçiler de dâhil olmak üzere çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye giriyor. Sosyal sigorta prim tabanı genişletilerek, sisteme giriş kolaylaşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta İşlemleri Yönetmeliği kapsamında uygulamaya girecek yeni adımlara ilişkin iki genelge yayımladı. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiftçilere sigorta yaptırmaları için hasat dönemi dikkate alınarak özel prim ödeme planı sunuldu.

Buna göre, Tarım Bağ-Kur'luları primlerini Ocak ve Temmuz ayında yılda iki taksitle ödeyebilecek. Uygulama 1 Ocak tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için başlayacak.

EKİNİ KALDIRINCA ÖDEYEBİLECEKLER

Mevcut uygulamada çiftçiler primlerini bir sonraki ayın sonuna kadar yatırıyor. Mayıs ayının primi Haziran sonuna kadar ödeniyordu. Primler süresinde yatırılmadığında gecikme cezası uygulanıyor.

Yeni sistemle ekinini Temmuz'da kaldıran çiftçi bu tarihte sigortasını ödeyebilecek. Son ödeme tarihinin hafta sonuna denk gelmesi halinde ödemeler ilk iş gününde yapılabilecek. Bu yolla son açıklanan verilerle yüzde 88'e kadar yükselen tarımdaki kayıt dışılığın da azaltılması hedefleniyor.

PRİMLER 1668 LİRA OLDU

Yeni asgari ücretle birlikte tarım Bağ-Kur primleri de bin 668 lira oldu. Borcu bulunmayan çiftçilere verilen 5 puanlık Hazine desteği ile birlikte tarım Bağ-Kur primi bin 426 lira yatırılacak.

Çiftçi Bağ-Kur emeklisi olmak, tarım faaliyetlerinde bulunan ve ziraat odalarına kayıtlı olan, isteğe bağlı sigorta primini ödeyenler için mümkün olabiliyor. Çiftçi Bağ-Kur'lular için emeklilik koşulları esnafla aynı. En düşük (1802 lira) emekli tarım Bağ-Kur'lusunun aylığı 2500 liraya çıktı.

Tarım Bağ-Kur'luları da iş kazası, meslek hastalığı, doğum halinde rapor parası alabiliyor. Tarımda istihdam edilen genç nüfusun sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmesi de kolaylaştırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ GERİ ALINMAYACAK

Emeklilere bayram ikramiyeleri 2022'de yatırılmaya devam edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme gününün dini bayramlara denk gelmesi durumunda ödemenin hangi tarihte yapılacağını ilan edecek. Normalde bayramın içinde bulunduğu ayda ödeme yapılıyor.

Etiketler : EMEKLİ PARA MAAŞ
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