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17 Temmuz 2020 Cuma 10:23:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 10:23:00

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı

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Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri 17 Temmuz ile 29 Temmuz arasında hesaplara yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıklamıştı.

Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SSK EMEKLİLERİ 17-26 TEMMUZ, BAĞKUR EMEKLİLERİ 25-28 TEMMUZ

Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR

Bayram ikramiyeleri, Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde 1000 TL olarak emeklilere yatırılıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz 2020.

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

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