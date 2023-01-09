VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başarılı iş insanı Ramazan Burak Telli kimdir?
Başkan Erdoğan'dan video mesaj
"Ak Parti %41.1 CHP %23.6"
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Aklınızı başınıza alın!
TUSAŞ müjdeyi verdi: 2023'te uçacak
İşte emeklilerin alacağı bayram ikramiyesi
Çin'den ada çevresinde tatbikat
Detaylar ortaya çıktı! Sinan Sardoğan olayında yeni gelişme
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Yük gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu
Memur ve emekliye çifte piyango!
Meteoroloji gün verdi! Türkiye donacak!
Elon Musk, Twitter'in ayarlarıyla oynuyor
Kritik hafta başlıyor... Memura yüzde 30 zam teklifi Meclis'te!
Ankara'da önemli zirve!
Maratona çiftetelli molası
Psikolojik sorunları bağlamayla aştı
Antalya çıkarması
Şarkısını 20 bin TL farkla kaptırdı
Meğer her şey kurguymuş
Kış depresyonuna karşı günlük rutininizi değiştirin
Bel fıtığına nokta atış
Kirli havalarda dışarı çıkarken maske takılmalı
Bu hastalık kadınlarda 10 kat fazla görülüyor
09 Ocak 2023 Pazartesi 10:55:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 10:55:00

Emeklileri heyecanlandıran bayram ikramiyesi iddiası!

Kaynak: TV100

ABONE OL

Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren bayram ikramiyesi rakamları şimdiden konuşulmaya başlandı. Peki bayram ikramiyesi rakamları ne kadar olacak? İşte bayrama 2,5 ayla kala kulislerde konuşulan bayram ikramiyesi rakamlar...

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan-24 Nisan arasında olacak. Bayrama 2,5 ay kala emeklilere verilecek ikramiye miktarı şimdiden gündem olmaya başladı.

2023 yılının ilk 6 ayı için yapılan emekli maaş zammının ardından "İkramiyeler ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.

Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda yasal bir düzenleme yok ancak emekliler 2018 yılından bu yana düzenli olarak bayramlardan önce ikramiye alıyor.

GEÇEN SENE BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARAYDI?

Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin 100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı.

YÜZDE 30'LUK ZAM GÜNDEMDE

TV100'de yer alan habere göre; eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam bayram ikramiyelerine de uygulanırsa söz konusu tutar bin 430 TL'ye yükselecek.

Kurban Bayramı'yla birlikte 2023 ikramiye tutarı toplamda 2 bin 860 TL olacak.

Bu tutar konusunda ise emeklileri umutlandıran bir takvim söz konusu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Bu imtihandan da AK Parti'nin başarıyla geçmesini sağlamak hepimizin sorumluluğundadır" demişti.

ERDOĞAN DUYURACAK

Başkan Erdoğan'ın 'seçimler öne çekilebilir' mesajı gündem yarattı. Kulislerde 14 Mayıs tarihi öne çıkarken, bu durumda seçim Ramazan Bayramı'nın kısa süre sonrasına denk gelecek

Seçime bu kadar yakın bir tarihte emeklilerin beklentilerinin karşılanması ise yüksek bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

Bu konuda son karar ise Başkan Erdoğan'da olacak.

Etiketler : Ramazan Bayramı Başkan Erdoğan Ramazan ve Kurban Bayramı
Junior Ferit

Junior Ferit
Sağlığına kavuştu

Sağlığına kavuştu
Hollywood filminde ben de varım!

Hollywood filminde ben de varım!
Sanat aşkına

Sanat aşkına
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Hassas bir dönemdeyiz!

Hassas bir dönemdeyiz!
47 milyonluk imza

47 milyonluk imza
Erkek de mutfağa girmeli

Erkek de mutfağa girmeli
Şanslı dönüş

Şanslı dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX