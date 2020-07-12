  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polonya'da halk sandık başında
15 Temmuz şehidimizin eşi Yıldız Şerefoğlu: Yine olsa git derdim
Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında
ABD'li General Kenneth Franklin yine o teröristle baş başa
Meteoroloji'den 4 ile önemli uyarı: Kuvvetli olacak
Bakan Selçuk duyurdu! Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu
La Liga'da şampiyonluk yarışı
Savunma sanayii Türk ordusuna güç katmaya devam ediyor! İşte 4 yeni proje
Bakan Soylu'nun acı günü... Kayınpederi hayatını kaybetti
AB'den Türkiye'ye 485 milyon euroluk ek destek
İşçiye Temmuz ikramiyesi! Bayram öncesi hesaplarda...
Binlerce İsrailli, katil Netanyahu hükümetini protesto etti
Sırbistan'daki gösteriler 5 gündür devam ediyor
Iğdır'da sel hasara neden oldu
Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı
Mağrip Arap Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması: Tarihi bir olay
Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi
Tel Aviv'de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto düzenlendi
Yerli silah ve araçlar dünyaca ünlü bilgisayar oyunlarında
İran Petrol Bakanı Zengene: İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak
Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Ardahan'da üç gündür vakalardaki düşüş sevindirdi
12 Temmuz 2020 Pazar 09:37:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 09:55:00

Bakan Selçuk duyurdu! Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

ABONE OL

Bakan Selçuk: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-29 Temmuz arasında yatıracağız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz arasında ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER