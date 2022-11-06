Emekli ve memura da refah payı geliyor

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06 Kasım 2022 Pazar 08:38:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 08:38:00

Emekli ve memurlara refah payı verilmesi gündemde! İşte asgari ücrette konuşan rakam

Kaynak: Sabah

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Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda çalışmalar hızlandı. Emekli ve memurlara yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi gündemde. Asgari ücretin 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor. Peki asgari ücret 2023 ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. En düşük emekli maaşı da yükselecek. Öte yandan asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor. İşte ayrıntılar...

EMEKLİ VE MEMURA REFAH PAYI GELİYOR

Emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündeme geldi.

Refah payı, çalışanların aldıkları maaşlarından enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen tutara deniyor. Böylece, memur, emekli ve işçi, refah payı ile olası kur ve fiyat gibi durumlardan korunuyor.

YÜZDE 5 İLA 10 ARASI

Başkan Erdoğan geçen hafta milletvekilleri ile toplantı yaptı.

Milletvekilleri, vatandaşların ücretlerde enflasyon artı refah payı verilmesi, en düşük emekli maaşı ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi yönünde beklentileri olduğunu iletti.

Başkan Erdoğan, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini her zaman söylediğini, bu yönde çalışmaların yapıldığını hatırlattı.

Toplantıda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapıyoruz.

Önümüzdeki dönemde refah payının kaç puan olacağı netleşmiş olacak" diye konuştu.

Kulislerde, emekli ve memurlara yılbaşında refah payı verileceği ve bunun yüzde 5 ila 10 arasında bir rakam alacağı konuşuluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA YÜKSELECEK

3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın "Ücret dengesizliği olur. Kısa süreler prim yatırıp emekli olan ile uzun yıllar yatıran arasında fark kalmaz.

Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün prim yatıran ile aynı parayı olacak. Bu da adil değil" diye karşı çıktığı bildirildi.

Asgari ücret düzeyine çıkarmak yerine 3 bin 500 liranın yukarı çekilmesine dönük alternatifli bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor.

Kulislerde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.

Etiketler : memur emekli maaş zam
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