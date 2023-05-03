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03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:38:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:38:00

Emekli ve memurlar için zam oranı kesinleşti

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Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren 4 aylık zam oranı kesinleşti. Öte yandan Temmuz'da emekli ve memura ek zam da uygulanacak. Peki memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Refah payı hariç emekliye zam ne kadar olacak? Emekliye zam ve memur enflasyon farkı ne olacak? İşte detaylar...

Emekliye zam düzenlemesi ve memur maaşları için refah payı artışı Temmuz'da gerçekleşecek. Öte yandan Nisan 2023 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı ve bu rakam 4 aylık emekli ve memur zammı için doğrudan belirleyici olacak. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Refah payı hariç emekli ve memur zammı Mayıs ve Haziran verisi sonrası kesinleşecek.

NİSAN 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyonda bu rakam son 15 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken, milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak temmuz zammı için kritik bir veri daha geride kalmış oldu.

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN SADECE 2 ENFLASYON VERİSİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENİYOR

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yılda Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil.

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre nisan ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre;

4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08

4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08

Etiketler : Emekliye zam düzenlemesi memur zam
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