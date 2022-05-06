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06 Mayıs 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 09:46:00

Emekli ve memura müjde! İşte zamlı maaşlar

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Milyonlarca emekli ve memur maaşları için Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 4 aylık enflasyon oranı belli oldu. Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31.71, memur ve memur emekliliklerine yüzde 24.71 enflasyon zammı imkânı doğdu. Nisan ayı enflasyon oranına göre 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak. 2500 lira olan en düşük emekli aylığında bu oranda artış yapılması durumunda emekliler 3 bin 300 lira alacak.

Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Temmuz ayında belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verileri dün açıklandı. TÜFE nisanda yüzde 7.25, yıllık bazda da yüzde 69.97'ye çıktı. Dört aylık enflasyon yüzde 31.71 olarak gerçekleşti. Mayıs, Haziran oranlarının açıklanmasıyla aylık, maaş zamları kesinleşecek. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak.

Memur ve memur emeklileri yılda iki defa maaş, aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş, aylık zammına yansıyor.

MAAŞ ZAMMI İLE BİRLİKTE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 8436 LİRA

Memur ve memur emeklisi Temmuz'da yüzde 7 sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve emeklileri için şimdiden yüzde 24.71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Dört aylık verilere göre memur ve emeklilerinin zam oranı da 7+24.71 olarak gerçekleşti. Yüzde 31.71'lik artışa Mayıs, Haziran enflasyonu da eklenecek.

Sabah'ın haberine göre, Dört aylık enflasyona göre en düşük memur maaşı 6429 liradan 8436 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 4290 liradan 5624 liraya çıkacak.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 31.71 ZAM

SSK, Bağ-Kur emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31.71'i buldu.

YÜZDE 31'İ AŞTI: Mayıs, Haziran ayı enflasyon artışı sıfır bile çıksa emekliler yüzde 31.71 artışı garantiledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Bu durumda en 2000'den önce emekli olan SSK'lıların (en düşük emekli aylığı) aylığı 3 bin 292 liradan 4 bin 336 liraya çıkacak. Bağ-Kur emeklisinin 2 bin 948 lira olan aylığı da 3 bin 882 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK AYLIK DA ARTACAK

Emekliler ve memurlar için Ocak ayında Meclis'ten çıkartılan yasalarla ek zam imkânı tanındı.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldı.

Dört aylık enflasyon oranı dikkate alındığında en düşük emekli aylığı 3300 liranın altında olmayacak.

Etiketler : ZAM EMEKLİ MEMUR
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