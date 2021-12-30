Memur ve emekliye ek zam!

Emekli ve memur zammı için geri sayım sürüyor. Bununla beraber 1 Ocak ile birlikte çalışma hayatında köklü değişiklikler başlayacak. Asgari ücret 2022'in netine yapılan yüzde 50,4 ile brütüne yapılan yüzde 40 artış yeni yılla birlikte çalışan, çalışmayan herkesin hayatını değiştirecek. Vergisiz asgari ücret bu yıl iş dünyasına da büyük bir katkı yapacak.

Sabah'ta yer alan habere göre 2022 yılına sayılı günler kala milyonların hayatında da önemli değişiklikler olacak. Asgari ücretin netine yapılan yüzde 50,4 oranındaki tarihi zamdan sonra işçiler için en az maaş 4.253,40 TL olarak uygulanacak. Brüt asgari ücret ise 10 puanlık destekle birlikte yüzde 40 artırılarak 5004 liraya çıkartıldı. 2022 yılıyla birlikte büyük bir yenilik de çalışma hayatına girmiş olacak.

HEM İŞÇİNİN HEM İŞVERENİN YÜZÜ GÜLDÜ

Yapılan zamların ardından asgari ücretteki vergilerin de kaldırılması çalışanlarla birlikte işverenler için de önemli bir desteği hayata geçirecek. Sadece asgari ücretliler değil, tüm çalışanların ve memurların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden muaf olacak. Böylece her bir çalışan için gelir ve damga vergisi katkısı 676 lirayı bulacak.

YENİ YIL YENİ MAAŞLAR

Ocak ayından itibaren en düşük maaş 4.253,40 TL olarak uygulanacak. Böylece Aralık ayında 2.825 TL maaş alan bir asgari ücretli Ocak ile birlikte 1.427 lira daha fazla maaş alacak. Peşin alanlar bu ücreti Ocak ayının başında hesaplarında görürken peşin almayanlar 1 Şubatta en az 4.253,40 TL maaş alacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki zam diğer çalışanları da olumlu etkileyecek. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların ücretleri de bu artışla birlikte kademeli olarak yükselecek. Tüm şirketlerde yeni yıl zamları hesaplanırken enflasyon ile birlikte asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki zam kriter olarak alınacak.

HERKES KAZANACAK

Asgari ücretteki artış sadece maaş ile çalışanları değil herkesi etkileyecek. İşsizlik maaşından sosyal yardımlardaki gelir kriterine kadar her şey değişecek. Brüt asgari ücrete yapılan yüzde 40 oranındaki zam ile birlikte tüm hesaplamalar 5004 liradan yapılacak. Buna göre işsizlerin aldığı maaş en az 1.986,40 TL en yüksek de 3.972,81 TL olarak uygulanacak.

Stajyer ücretleri 1.417,80 TL'ye yükselirken raporlu işçinin alacağı en düşük günlük para ayakta tedavide 111,2 TL, yatarak tedavi: 83,40 TL olacak. Analık iznine çıkacak olanlar da bu yükselişten yararlanacak. Kıdem tazminatında da yüzde 40 oranında bir artış yaşanacak. Aralık ayında 3.5777,50 TL'den hesaplanan en düşük kıdem tazminatı Ocak ile birlikte 5004 liradan hesaplanmaya başlayacak.

Kıdem tazminatının tavan tutarı ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası memurlara yapılacak zam oranıyla birlikte artacak. Ek zam olmadan yüzde 5 +enflasyon olarak düşünüldüğünde kıdem tazminatı tavanının yüzde 16 artışla 9 bin 626 liraya kadar çıkması bekleniyor.

PRİMLERE 10 PUANLIK KATKI

Asgari ücretteki artış sonrası kendi primlerini ödeyen Bağ-Kur'lular ile işverenlerin ödeyeceği SGK primleri de artacak. Ancak burada brüt maaşın yüzde 40 zamlanması ile birlikte tüm kesimlere 10 puanlık bir destek yapılmış oldu. Net ücretteki yüzde 50,4 oranındaki artış brüt maaşı yansıtılmadığı için prim miktarları daha az tutacak. Bu arada yine doğum ve askerlik borçlanmaları da yeni brüt ücret üzerinden hesaplanacağı için artış gösterecek.

TÜM KESİMLERE YENİ GELİR

Yeni yılla birlikte sadece asgari ücretlilerin değil, kamu işçisinden engelliye, yaşlılık aylığından emekliye kadar tüm kesimlerin maaşları artacak. İşte ayrıntılar...

Emekliler: SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. bu oranın tahmini yüzde 14-15 olması bekleniyor. Ancak bu arada emekliler için bir ek zam çalışması da sürüyor. Bu yüzden oranın burada kalmayacağı özellikle az maaş alanlar için seyyanen bir artış ve taban maaşın yükseltilmesi de bekleniyor. Burada 2500-3000 TL gibi bir taban maaş ya da yüzde 29'luk bir artışla Temmuz'la birlikte yüzde 40'a ulaşılması da konuşuluyor. Tüm bunlar 3 Ocakta belli olacak. Bu arada emekli memurlar için ise yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına ilaveten bir ek protokolle artış yapılması da söz konusu olacak.

Memurlar: Kamuda çalışan memurlar için toplu sözleşme gereğince yüzde 5 zam ve enflasyon farkı 3 Ocak'ta kesinleşecek. Burada tahminlere göre yüzde 16-17 oranında bir zam öngörülüyor. Ancak memur sendikalarının yaptığı görüşmeler neticesinde bir ek protokol yapılması ve bu zamma ilave bir artışın da gerçekleşmesi söz konusu olacak. Bunun için çalışmalar devam ederken, zammın seyyanen mi yoksa oransal mı olacağına karar erilecek. Temmuz'da yapılacak yüzde 7'lik zammın öne alınması da gündemde.

Kamu işçileri: Kamu işçileri de toplu sözleşmeden kaynaklanan yeni zamlı maaşlarını Ocak ayından itibaren alacaklar. Toplu sözleşmede kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Bu artışlardan taşerondan kadroya geçen işçiler de yararlanacak. İşçiler ayrıca tediye(ikramiye) de alacaklar.

Engelliler: Engelli vatandaşların aldıkları ücretler de memurlara yapılacak zam ile birlikte artacak. İlk etapta yüzde 16-17 oranındaki bu artış ek protokolle artabilecek. Ancak ek artış olmadan yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 768,23, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 152 lira 34 kuruşa yükselecek. Bu aylıktan yararlanmak için aranan hane içinde kişi başı gelir sınırı 852,53 liradan bin 417 liraya çıkacak. Bu aylıklar ek artışla daha da yükselecek.

Yaşlılar: Memur zammı yüzde 16.2 olursa 65 yaş aylığı 828,21 liradan 962,38 liraya çıkacak. Asgari ücretteki artışla bu aylığı almak kolaylaşacak. Kişinin kendisinin ve eşinin geliri toplamı 2 bin 835 liranın altındaysa aylık bağlanacak.

Evde bakım maaşı: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 797 lira tutarındaki aylık, artış yüzde 16.2 olursa 2 bin 89 liraya ulaşacak. Bu destek için hane içinde kişi başı gelir sınırı bin 705 liradan 2 bin 835 liraya yükselecek.

YENİ YASALAR GELİYOR

Yeni yılla birlikte bazı önemli yasal düzenlemeler de gündeme gelecek. Öğretmenler için yeni meslek kanunu 4 Ocak'ta açılacak Meclis'in gündeminde olacak. Yine çalışma hayatını ilgilendiren 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro gibi konular da yasalaşmak üzere Meclis'e sunulacak.

ASGARİ ÜCRETLE NELER DEĞİŞTİ?

ASGARİ ÜCRET: 4.253,40 TL

İŞSİZLİK MAAŞI: 1.986,40-3.972,81 TL

STAJYER ÜCRETİ: En az 1.417,80 TL

ASGARİ ÜCRETLİNİN RAPOR PARASI

- Ayakta tedavi: 111,2 TL

- Yatarak tedavi: 83,40 TL

KIDEM TAZMİNATI ( 1 YILLIK):

- Asgari ücretlinin: 5.004 TL

-Tavan tutar: 9.626 TL (% 16.2 artarsa)

GSS PRİMİ:

- Prim tutarı: 150,12 TL

- Primi devlet tarafından ödenenler: Hane içinde kişi başı geliri 1.668 TL'den az olanlar

ASGARİ ÜCRETLE NELER DEĞİŞTİ?

ASGARİ ÜCRET: 4.253,40 TL

İŞSİZLİK MAAŞI: 1.986,40-3.972,81 TL

STAJYER ÜCRETİ: En az 1.417,80 TL

ASGARİ ÜCRETLİNİN RAPOR PARASI

- Ayakta tedavi: 111,2 TL

- Yatarak tedavi: 83,40 TL

KIDEM TAZMİNATI ( 1 YILLIK):

- Asgari ücretlinin: 5.004 TL

-Tavan tutar: 9.626 TL (% 16.2 artarsa)

GSS PRİMİ:

- Prim tutarı: 150,12 TL

- Primi devlet tarafından ödenenler: Hane içinde kişi başı geliri 1.668 TL'den az olanlar

ÇALIŞANIN VERGİ KAZANCI

Brüt asgari ücret 5004 TL

SGK prim toplamı 750,60 TL

Vergi matrahı 4.253,40 TL

Yüzde 15 vergi 638,01 TL

Damga vergisi 37,99 TL

Toplam vergi iadesi 676 TL