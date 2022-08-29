Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.... 10 bin liraya dayandı

Emekli promosyonlarından yararlanmak isteyen emekliler için son gün uyarısı yapıldı. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar da harekete geçerek promosyonlarını teker teker duyurdu. Son olarak 8 bin liraya yaklaşan banka promosyonunda özel bir bankadan yeni bir hamle geldi. Bu hamle ile emeklilerin banka promosyonunda 10 bin liraya dayandı.

Emekli promosyonlarından yararlanmak isteyen emekliler için son gün uyarısı yapıldı. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar da harekete geçerek promosyonlarını teker teker duyurdu. Son olarak 8 bin liraya yaklaşan banka promosyonunda özel bir bankadan yeni bir hamle geldi. Bu hamle ile emeklilerin banka promosyonunda 10 bin liraya dayandı.

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BİLDİRİM

Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor.

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

YAPI KREDİ

Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL'ye çıkardı.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

Emekli maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank'tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

Mevcut maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL'ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL'ye varan Pazarama MaxiPuan'ı tanımlanıyor.

GARANTİ BBVA

3 yıllık taahhüt karşılığında bin 500 TL'ye aylık alanlar 4 bin 850 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasına 6 bin TL, 2 bin TL ve üstüne 7 bin 250 TL nakit promosyon veriliyor. Banka, paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle, maaşın tamamını tek tuşla ve bozuk paraya kadar çekim olanağı veriyor. Emekliler için yüzde 2,64'ten başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı da sağlanıyor. Taahhüdün bozulması halinde nakit promosyon, yine gün esasıyla geri isteniyor.

AKBANK

Emekli aylıklarını 3 yıllığına buraya taşıyanlar, bin 499 liraya kadar 4 bin 650 TL, bin 500 TL 2 bin 499TL arası için 5 bin 800 TL, 2.500 TL ve üzeri için 7 bin lira nakit promosyon alıyor. Ayrıca 2 ayrı otomatik ödeme talimatı karşılığında 250 lira ve kredi kartı harcamalarına da 500 liraya kadar chip-para ödemesi yapılıyor.

ING

3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.

QNB FİNANSBANK

Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4 bin 650 TL, bin 500 TL - 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 7 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık taahhüt dışında şartı olmayan promosyonlara, cep telefonundan kod alınarak da başvrulabiliyor. 18 yaş altında emekli maaşı alan müşteriler için de anne - bababının velayetiyle promosyon ödenebiliyor.

DENİZBANK

Bin 500 TL altı aylık alanlar tek başına 675 TL, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1425; bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar tek başına 850 TL, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1600; 2 bin 500 TL ve üzeri aylık alanlar tek başına bin TL, 1 fatura talimatı vermeleri halinde 1750 TL promosyon alıyor. 3 yıl için tek ödeme yapılıyor. Fatura talimatının 3 yıl taahhüt süresinde iptal edilmesi veya 3 ay üst üste otomatik ödenmemesi durumda alınan promosyon, borç olarak yansıtılıyor. Anne veya babasının velayetinde bulunmayan ve aylık alan 18 yaş altına da promosyon ödeniyor.