Emekli memura en düşük 9.876 TL

Memur ve emeklilerin maaş zammı nihayet kesinleşti. Yasa önceki gece emekli aylıklarına ilave zam olmaksızın kabul edildi. Yasayla memur maaşlarına yüzde 17.55 oranına ilaveten 8.077 TL seyyanen zam, emekli aylıklarına ise yüzde 25 zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira, en düşük emekli memur maaşı ise 9 bin 876 lira olacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri en düşük 7.500 lira almaya devam edecek. Zam sonrası ilk ödeme her ayın 15'inde maaşlarını alan memurlara yapılacak. Memurun maaşı 15 Temmuz'da yüzde 17.55 zamlı olarak ödenecek. 14 günlük zam farkı ise 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam ile birlikte daha sonra ek bordroyla yatacak.

TÜFE BEKLENTİSİ % 43.8

Merkez Bankası'nın yaptığı anket çalışmasına göre yıl sonu enflasyon beklentisi 5.2 puanın üzerinde artarak yüzde 43.82'ye çıktı. Bankanın bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38.55'ti. Bankanın yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 26. 18 liradan 28.46 liraya çıktı.