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Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu
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16 Haziran 2023 Cuma 10:31:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 10:31:00

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu

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Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 17-23 Haziran arasında ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ve ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında ödeneceğini duyurdu,

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı emekli maaşları bayram ikramiyeleri
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