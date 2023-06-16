16 Haziran 2023 Cuma 10:31:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 10:31:00
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 17-23 Haziran arasında ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ve ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında ödeneceğini duyurdu,
Ayrıntılar geliyor...
- Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde ödeme tarihi belli oldu
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