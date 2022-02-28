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28 Şubat 2022 Pazartesi 23:53:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 23:53:00

Elektrikte yeni uygulama 1 Mart itibariyle başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

EPDK, "1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mesken aboneleri için düşük kademe limiti günlük 8 kWh (aylık 240 kWh) olarak belirlenmiştir. Bu oran yaklaşık 32 milyon aboneyi kapsamaktadır" açıklamasında bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, düşük kademe elektrik tüketim limitinin günlük 8 kilovatsaate çıkarılmasıyla 32 milyon mesken abonesi yani mesken abonelerinin yüzde 81'i bu dilimde yer alacak.

Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat, kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, günlük tüketimlerin 8 kilovatsaat üstündeki kısım için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacak.

Söz konusu fiyatlar ve oranlar, 1 Mart itibarıyla geçerli olacak.

TİCARETHANE ABONELERİNİN YÜZDE 91'İNİ KAPSAYACAK

Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının artırılmasıyla mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14'ü bulacak.

EPDK'nin örnek hesaplamasına göre, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi şubatta ödediği 350 lira elektrik faturası yerine martta 302 lira ödeyecek.

Yapılan diğer bir düzenlemeyle, ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilecek.

Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 kilovatsaate (aylık 900 kilovatsaat) kadar tüketimleri için yüzde 25 indirim yapıldı. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için kilovatsaat başına nihai fiyat 2 lira 5 kuruş olacak. Bu düzenleme 6 milyon 315 bin ticarethane abonesini (ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini) kapsayacak.

Ayrıca EPDK tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletilmesiyle, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleriyle bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alındı.

Etiketler : Elektrik Enerji EPDK
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