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02 Ocak 2022 Pazar 08:49:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 08:49:00

Elektrikte kademeli tarife başladı

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Elektrikte kademeli fiyatlar belli oldu. Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri içim aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için ise 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak. İlgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrikte kademeli tarife başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iki kademeden oluşan sistem için sınırı 150 kilovatsaat olarak belirledi.

DAR GELİRLİYİ KORUYACAK

Buna göre, mesken abonelerinde aylı 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak. 155 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

Kademeli tarifenin dar gelirli vatandaşları korumayı, tasarruf ve verimliliği artırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, ham madde fiyatlarındaki artışların maliyetleri artırdığı belirtildi.

SINIR İÇİNDEKİ TÜKETİM

49 inç LED televizyon, 520 L buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, ütü, fırın, 3 adet klasik ampul ve elektrik süpürgesinin ortalama kullanımı 142 ile 163 kilovatsaat arasında değişiyor. Televizyonun günde 5 saat açık kalması 13.72 kilovatsaat, buzdolabının 24 saat çalışması 29.57 kilovatsaat, çamaşır makinesinin haftada 4 gün 2.9 saat çalışması 14.06 kilovatsaat, bulaşık makinasının haftada 5 gün 2.16 saat çalışması 22.03 kilovatsaat, haftada 2 kere ütünün 2 saat çalıştırılması 41.60, fırının 1 kez 1.5 saat çalıştırılması 15 kilovatsaat, 3 klasik ampülün haftada her gün 5 saat kullanılması 25.20 kilovatsaate denk geliyor. Bu tüketim aylık 163.58 kilovatsaate denk geliyor. Ütü yapılan günün bir güne düşmesi halinde toplam aylık tüketim 142.78 kilovatsaate denk geliyor. Bulaşık makinesi 5 yerine 4 gün çalıştırılırsa tüketim 138.37 kilovatsaate geriliyor.

Televizyon, buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi, süpürge, ütü, fırın ve klasik ampülün yanına saç kurutma makinesi, mikrodalga fırın, laptop, telefon şarjı eklendiğinde 188.33 kilovatsaate denk geliyor. Televizyonun günde 10 saat çalışması halinde aylık tüketim 202 kilovatsaate yükseliyor. Listeye haftada 4 gün 2.7 saat çamaşır kurutma makinası eklendiğinde tüketim 43.2 kilovatsaat artıyor. Haftada her gün kullanılan kettle (su ısıtıcısı) 12.32 kilovatsaat faturaya ekleniyor. Toplam tüketim 257.57 kilovatsaate yükseliyor.

TÜKETİMDE NASIL TASARRUF SAĞLANIR

Boğaziçi Elektrik internet sitesinde basit tasarruf tedbirleri şöyle sıralanıyor:

* Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişini prizden çekin.

* Akkor ampuller yerine enerji tasarruflu ampulleri tercih edin.

* Bulaşık ve çamaşır makinanızı tam doldurup çalıştırın.

* Odadan çıktığınızda ışığı kapatmayı unutmayın.

* Buzdolabını ısı yayan ev aletlerinden uzakta konumlandırın.

* Süpürgenizin toz hanesini düzenli temizleyin.

* Fırınınızın kapağını pişirme süresince kapalı tutun.

* Tüm ev aletlerinde enerji tasarruflu modelleri tercih edin.

Etiketler : kademeli tarife ELEKTİRİK TARİFE Boğaziçi Elektrik
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