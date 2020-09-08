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Elektrik üretiminde rekor kırmıştık... Bakan Albayrak'tan açıklama: Yükselişimizi sürdürüyoruz
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08 Eylül 2020 Salı 17:11:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 17:11:00

Elektrik üretiminde rekor kırmıştık... Bakan Albayrak'tan açıklama: Yükselişimizi sürdürüyoruz

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün yaptığı açıklamada elektrik üretiminde tarihi rekor kırıldığını kaydetmişti. Bakan Dönmez'in açıklamasının ardından bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada 'Rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz' dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" açıklamasını tekrar paylaştı.

Bakan Albayrak kendi mesajında ise, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

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