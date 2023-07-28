Elektrik üretimi mayısta yüzde 2,61 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 30,62'si hidroelektrik santralleri, yüzde 19,59'u doğal gaz santralleri, yüzde 17'si ithal kömür santralleri, yüzde 12,4'ü linyit santralleri ve 9,6'sı rüzgar santrallerinde yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,61 artışla 24 milyon 636 bin 833 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 0,89 artarak 19 milyon 954 bin 321 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 43,7'si sanayi, yüzde 24,9'u mesken, yüzde 24,6'sı kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 4,86 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 49 milyon 114 bin 190'a ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 4,21, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,82 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 20,8, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 25,35, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2,7 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,8 artarak 95 bin 380 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,48'ini doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,4'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,9'unu rüzgar santralleri, yüzde 10,9'unu ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.