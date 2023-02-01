VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar'dan "üs bölgesine saldırı" iddiasına yanıt
6'lı masa açıklaması... "Masa altındaki HDP'ye, FETÖ'cülere selam veriyor"
İsveç açıklaması: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz
Tarımda kuraklıkla mücadele için "il il eylem planları" hazırlanacak
Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edeceği gazın miktarı yüzde 20 artacak
Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyonda 39 kişi gözaltına alındı
Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi Bakanlık yolunda
Türkiye, 2022'de en çok Almanya'dan ziyaretçi ağırladı
"Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerin başaramadığını başardı"
"İlk Evim Arsa" projesinde kura çekimi başladı
Elektrik üretimi geçen yıl kasımda yüzde 3,4 arttı
Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 13 kişi yaralandı
ABD Başkan Yardımcısı Harris, polisin ölümüne dövdüğü Nichols'un cenazesine katılacak
Chelsea, Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti
Brent petrolün varil fiyatı 85,59 dolar
Baraj göllerindeki balık yetiştiriciliğinde ekolojik durum dikkate alınacak
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi'ni açacak
‘Çok soru soruyorsunuz' diyerek ambulanstan indi
Usanmadan fotoğraf çekiyor
2 bin 300 rakımdaki göl dondu
Doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda yüzde 18,3 azaldı
Anayasa Mahkemesinde yarın başkanlık seçimi yapılacak
ABD ordusundan 522 milyon dolarlık top mermisi ihalesi
01 Şubat 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 12:30:00

Elektrik üretimi geçen yıl kasımda yüzde 3,4 arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 94 milyon 995 bin 97 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kasım ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,5'i doğal gaz santralleri, yüzde 24,5'i barajlı hidroelektrik santraller, yüzde 11,9'u rüzgar santralleri ve yüzde 10,9'u ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla linyit, akarsu, biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, asfaltit, fuel oil, nafta, LNG ve motorin izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 94 milyon 995 bin 97 megavatsaat oldu. Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 9,9 azalarak 19 milyon 106 bin 551 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 83,4'ü mesken, yüzde 14,4'ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 1,5'i tarımsal faaliyetler için gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 0,6, sanayinin payı ise yüzde 0,2 olarak kayıtlara geçti.

ABONE SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte abone sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 48 milyon 415 bin 458'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 4, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 3,5 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 16,6, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 10,5 ve kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 4,3 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 3,4 artarak yaklaşık 94 bin 996 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,5'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,5'i barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,9'u rüzgar santralleri, yüzde 10,9'u ithal kömür santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

Etiketler : enerji piyasası düzenleme kurumu elektrik üretim
Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum

Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum
Çocuklarıyla eğlendi

Çocuklarıyla eğlendi
Alışveriş stili

Alışveriş stili
Onur Tuna'ya açılan davaya ret

Onur Tuna'ya açılan davaya ret
'Yalı Çapkını' Şili yolcusu

'Yalı Çapkını' Şili yolcusu
Beykoz'da yeni ev arıyor

Beykoz'da yeni ev arıyor
14 şarkısına klip çekti

14 şarkısına klip çekti
Ercan Turgut'u andılar

Ercan Turgut'u andılar
Kesenin ağzını açtı

Kesenin ağzını açtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX