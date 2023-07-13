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13 Temmuz 2023 Perşembe 11:40:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 11:40:00

Elektrik tüketiminde yeni rekor

Kaynak: AA

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Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 1 milyon 27 bin 568 megavatsaatle günlük bazda yeni rekor kırıldı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de dün 1 milyon 27 bin 568 megavatsaatle günlük bazda yılın en yüksek elektrik tüketimi seviyesi kaydedildi. Böylece, elektrik tüketiminde 6 Temmuz'daki 1 milyon 23 bin 756 megavatsaatlik rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 32 bin 978 megavatsaatle 07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 49 bin 261 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 503 megavatsaat elektrik üretildi.

Söz konusu üretimin yüzde 23,2'si ithal kömür, yüzde 22'si doğal gaz ve yüzde 15'i barajlı hidroelektrik santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.

Öte yandan, dün 6 bin 698 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 792 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Etiketler : hava sıcaklıkları Türkiye Saatlik baz megavatsaatle
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