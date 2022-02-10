VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya Parlamentosu Fethi Başağa'yı yeni geçici başbakan olarak ilan etti
Bakanlıktan önemli açıklama! 4 havalimanında uzlaşma sağlandı
Suudi Arabistan'da havalimanına İHA'lı saldırı! Yaralılar var
Elektrik faturaları için kritik toplantı
NATO'dan Rusya'ya mektup!
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme!
SU-35'leri almaktan vazgeçmişlerdi!
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'nın adaylığı 2.kez söz konusu
Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Bilim Kurulu Üyesi duyurdu! 'Omicron sonrası sırada o var!'
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına sert tepki!
Erken emeklilikte gün detayı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj
Sağlık Bakanı Koca'dan Bakan Kurum'a geçmiş olsun mesajı
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
Uydudan internet planına büyük darbe: Starlink, tehlikede!
Beşiktaş'ın filmi geliyor
Ailece kutladı
Yeni şarkıya vals performansı
Oscar'dan umutlu değil
Çocuk kısmet
‘Barbaroslar' büyük bir şans
Son aşamaya geldik!
Dünyaya açılıyor
10 Şubat 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 16:00:00

Elektrik faturaları için kritik toplantı

ABONE OL

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yarın elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yüksek elektrik faturaları ile ilgili gelen şikayetlerin ardından hükümet harekete geçti. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yarın elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek.

Ticarethaneler, konutlar, vakıflar ve cemevlerine gelen faturalar ayrı ayrı ele alınacak. Toplantıda, enerji dağıtım şirketleri yetkilileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri maliyet hesabı yapacak. Maliyet hesabı sonrası düzenlemenin çerçevesi belli olacak.

BAKANLIKTA ELEKTRİK FATURALARI İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILACAK

Elektrik fiyatları üzerinde yeni bir çalışma başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yarın zirve toplayacak. 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in başkanlığında biraraya gelecek.

KALEM KALEM MALİYET HESABI YAPILACAK

Şirketlerle ilk gündem maddesi ise elektrikteki yeni tarife olacak. Toplantıda elektrikteki maliyet hesabı şirketlerin gelir ve borçları da değerlendirilecek. Enerji Bakanlığı başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini topluyor.

DÜZENLEME İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Dağıtım şirketleri ile de maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra elektrikle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı FATİH DÖNMEZ ELEKTİRİK
Bir ödül daha

Bir ödül daha
Konserde iş kazası

Konserde iş kazası
Zirveyi kaptırdı

Zirveyi kaptırdı
Aile yemeği

Aile yemeği
Çocuklara Özel Müzayede

Çocuklara Özel Müzayede
‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü

‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü
Yetenek avına çıkıyor

Yetenek avına çıkıyor
O artık hepimizin babası

O artık hepimizin babası
56. yaş sürprizi

56. yaş sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER