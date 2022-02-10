Elektrik faturaları için kritik toplantı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yüksek elektrik faturaları ile ilgili gelen şikayetlerin ardından hükümet harekete geçti. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yarın elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek.

Ticarethaneler, konutlar, vakıflar ve cemevlerine gelen faturalar ayrı ayrı ele alınacak. Toplantıda, enerji dağıtım şirketleri yetkilileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri maliyet hesabı yapacak. Maliyet hesabı sonrası düzenlemenin çerçevesi belli olacak.

BAKANLIKTA ELEKTRİK FATURALARI İLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILACAK

Elektrik fiyatları üzerinde yeni bir çalışma başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yarın zirve toplayacak. 21 dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in başkanlığında biraraya gelecek.

KALEM KALEM MALİYET HESABI YAPILACAK

Şirketlerle ilk gündem maddesi ise elektrikteki yeni tarife olacak. Toplantıda elektrikteki maliyet hesabı şirketlerin gelir ve borçları da değerlendirilecek. Enerji Bakanlığı başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini topluyor.

DÜZENLEME İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Dağıtım şirketleri ile de maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra elektrikle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.