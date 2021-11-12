Elektriğin yüzde 20'si rüzgardan

Enerji dönüşümünü de öngören Paris İklim Anlaşması'na imza atan Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payı artıyor. Geçen yıl ortalama yüzde 10 olan rüzgardan üretilen elektriğin toplam elektrik üretimi içindeki payı önceki gün yüzde 20.1'e çıktı. Böylece Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 181 bin 249 megavatsaat ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki gün Türkiye'de toplamda 901 bin 841 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin yüzde 21,6'sını ithal kömür santralleri oluştururken rüzgar santraller ikinci sıraya oturdu.

Rüzgardan elektrik üretiminde en son 174 bin 542 megavatsaatle 25 Ekim'de rekor kırılmıştı. Üretimdeki artışta özellikle pandemide başlayan fosil yakıtlardaki fiyat artışı da etkili oldu.

YATIRIM % 180 ARTTI

Enerji üretiminde yaşanan sorunlar karşısında esen rüzgarın enerjisinden faydalanan Türkiye son dönemde bu alanda ciddi yatırımlar yaptı. Sadece son 1 yılda devreye alınan rüzgar enerjisi kapasitesi yüzde 180 artışla 1181 megavat oldu. Böylece rüzgarda kurulu güç 10 bin megavatı aştı. Türkiye'nin halen 99 bin megavat olan elektrik kurulu gücünde termik santrallerin payı yüzde 46,8 olarak hesaplanırken, hidroelektrik santrallerin payı yüzde 31,9, rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,2, güneş enerjisinin payı yüzde 7,5, biyokütle, atık ısı ve jeotermal santrallerin payı yüzde 3,5 oldu.

YARISI TEMİZ ENERJİ

Toplam kapasite içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise yüzde 53,1'e ulaştı. Türkiye toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sırada yer alıyor. Türkiye'de gelecek 10 yılda 10'ar bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin devreye alınması hedefleniyor.

Avrupa'nın en büyük hibrit santrali devrede

Cengiz Holding ve Özaltın Holding'in ortak iştiraki Kalehan Enerji'nin Bingöl'de bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne (HES) eklenen güneş enerjisi santrali (GES) devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan HES ve GES'ten oluşan santral Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali özelliğini taşıyor. Santralde 450 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektrik üretiliyor. Hibrit santralle ilgili değerlendirmede bulunan Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, "500 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santraline eklediğimiz güneş enerji santrali, 80 megavat kurulu güce sahip ve 200 bin güneş panelinden oluşuyor" dedi. 1 milyon metrekarelik arazi üzerine kurulan GES'te, 44 bin kolon profili ve 1 milyon metrenin üzerinde kablo kullanıldı.