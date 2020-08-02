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02 Ağustos 2020 Pazar 10:47:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 11:02:00

Bakan duyurdu: Elde kalan kurbanlıklar satın alınacak

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini ve Et ve Süt Kurumunun (ESK) elde kalan hayvanları alacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 1,2 milyon büyükbaş ve 3,6 milyon küçükbaş kurbanlık bulunduğunu kaydetti.

Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricileri mağdur etmeyeceklerini belirten Pakdemirli, "Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, ESK eliyle biz alacağız." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, alım fiyatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilogram ve üzeri olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 lira olacak. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kilogram arası olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olacak. İkinci ve üçüncü kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacak."

"TOKLULAR KİLOGRAMI 17 LİRADAN ALINACAK"

Küçükbaş hayvanlarda tokluk firesi düşülmeden tokluların canlı kilogram alım fiyatının 17 lira olacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Koyunlar canlı olarak kilogramı 15 lira, keçiler canlı olarak kilogramı ise 13 lira üzerinden satın alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, alım fiyatları ve diğer detayların bugün ESK tarafından duyurulacağını belirterek "Kesime getirilecek elde kalan kurbanlık hayvanların, tarım il müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

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