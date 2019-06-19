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19 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba

Ekonomiye güvenen kazanacak

Kamu bankalarının yeni kampanyası, evi olmayanlara büyük fırsat sunuyor. Uygulamaya göre enflasyon düştükçe konut kredisi faizi de düşecek.

Bugün çekilen 300 bin liralık bir kredinin faiz borcu, TÜFE tek haneye gerilediğinde, yaklaşık 200 bin lira azalacak.

ALIM ERTELENMESİN:

Konut alımlarında kredi faizlerinin etkisi çok büyük. Kredi faiz oranları yükseldiğinde, konut satışları da gerilemeye başlıyor. Şu anda piyasada konut kredisi faiz oranları ortalama yüzde 2 seviyesinde. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut alıcısının yüksek faizler nedeniyle bu kararını ertelememesi için ‘enflasyona endeksli konut kredisi’ geliştirdi.

YILDA 2 REVİZE HAKKI:

Kredi faiz oranı, son açıklanan TÜFE’ye banka tarafından belirlenen aylık 0.19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak. Kredi faiz oranı, müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına (TÜFE) göre dönemsel olarak güncellenecek. Başvurular başladı. Kredide vade 120 aya çıkabilecek. Konut fiyatının yüzde 80’ine denk gelen bedel kredi olarak kullandırılabilecek.

İSTEYENE SABİT FAİZ

Kredi kullanan kişi ilerde enflasyonun seyrine göre, istediği zaman sabit faiz oranına da geçebiliyor. Geçişlerde, o günün güncel faiz oranı baz alınıyor. Yine, borçludan dosya, sigorta, yapılandırma  masrafı ve erken kapama komisyonu talep edilmiyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

Enflasyona göre faiz hesabı, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre yapılıyor. Örneğin, mayıs ayı yıllık TÜFE’si yüzde 18.71. Yıllık faiz oranı olarak baz alınan bu rakam, aylık 1.55 faiz oranına denk geliyor. Bu rakama 0.19 banka marjı da eklenerek,  güncel konut kredisi, aylık faiz tutarı (%1.75) elde ediliyor. Tabii, enflasyon düştükçe faiz oranı da düşüyor, yıllık TÜFE, tek haneye yani yüzde 9.90’a gerilediğinde aylık faiz oranı yüzde bir seviyelerine iniyor.

211 BİN LİRA CEPTE KALIYOR

Mayısta yıllık TÜFE yüzde 18.71 olarak hesaplandı. Buna göre, aylık konut kredisi faizi %1.75’e denk geliyor. TÜFE tek haneye düştüğünde (%9.90) faiz oranı, otomatik olarak yüzde 1.01’e geriliyor. Yüzde 1.75 faiz oranıyla 320 bin lira kredi çekerek, faiz tutarıyla birlikte 764 bin liralık borcun altına imza atan kişinin toplam borcu, TÜFE tek haneye gerilediğinde 553 bin liraya iniyor.

TÜRKİYE'YE DESTEK OLMAYA DEVAM

Bankacılık faaliyetleri kapsamında müşterilerinin lehine her türlü özel ürünü geliştirmeye devam ettiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Enflasyonun düşüş trendine girdiği bu süreçte, müşterilerimizin faiz oranlarından etkilenerek satın alma kararlarını ertelemelerini istemiyoruz. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünümüzle müşterilerimize ve ekonomimize destek olmaya devam etmekteyiz.”

ERTELEMEYE GEREK KALMADI

Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi hakkında açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Ekonomideki dengelenme döneminde enflasyonda düşüş trendinin başlayacağını öngören müşterilerimize Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ürünümüzle çözüm sunuyoruz. Böylelikle satın alma kararlarının ertelenmemesini temin ediyoruz” dedi.

SEKTÖRE CANSUYU

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, duyurusunu yaptıkları Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne ilişkin, “Yeni konut kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik” dedi. Aydın, bu ürünün sektöre de sunulacak bir katkı manasına geldiğini kaydederek, müteahhitlerin bankaların iş ortağı olduğunu, üretilen veya üretime sunulan konutların satılması gerektiğini bildirdi.

KOMİSYONSUZ YAPILANDIRMA

Sabit faizli kredilerde, daha düşük bir faiz oranından kredinizi yapılandırmak isterseniz, banka sizden yüzde 2 komisyon talep ediyor. Hatta bazı bankalar, buna ek olarak dosya masrafı dahi çıkarabiliyor. Enflasyon endeksli kampanyada, borçludan yapılandırma komisyonu talep edilmiyor. Kredi kullanan kişi, yılda iki kez borcunu güncelleyebilecek.

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