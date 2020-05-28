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28 Mayıs 2020 Perşembe 15:59:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 15:59:00

Ekonomiye güven 'normalleşme süreciyle' toparlandı

Kaynak: AA

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Ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği teşvik mekanizmaları ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlayan normalleşme sürecinin etkisiyle mayıs ayında toparlanan ekonomik güven endeksinde, yükselişlerin devam etmesi bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği teşvik mekanizmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlayan normalleşme sürecinin etkisiyle mayıs ayında toparlanan ekonomik güven endeksinde, yükselişlerin devam etmesi bekleniyor.

Çin'den tüm dünyaya yayılan Kovid-19'u engellemek için alınan önlemler, küresel ekonomiyi durma noktasına getirirken bu durum açıklanan verilerde de kendini gösteriyor.

Nisan ayında sert gerileyen ekonomik güven endeksi, Kovid-19 salgınına yönelik iyimser hava, ekonomi yönetiminin uyguladığı teşvikler ve başlayan normalleşme sürecinin pozitif etkisiyle mayıs ayında toparlandı. Ekonomik güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 20,4 artışla 61,7'ye çıktı.

Toparlanma verilere yansıdı

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik güven endeksinde görülen artışın, tüm alt sektör gruplarınca desteklendiğini söyledi.

Endekste geçen ay yaşanan düşüşte, Kovid-19 salgınını önlemek için alınan tedbirlerin etkili olduğuna işaret eden Cevizci, şunları söyledi:

"Mayıs ayıyla normalleşme adımlarının atılması, ekonomik faaliyetlerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında devam etmesine neden oldu. Bu durum, güven endekslerini ölçümleyen anketlerde kendini gösterdi. Gelecek aylarda normalleşme adımlarının sürmesi ile ekonomik güven endeksindeki güçlenmenin devam etmesini bekliyoruz."

Cevizci, inşaat sektörü güven endeksinin yüzde 31,1 arttığına değinerek, sektör özellikle 2018'deki gibi olumsuz bir tablonun beklenmediğini vurguladı. Cevizci, sektörün faaliyetlerinin bu dönemde çok fazla durma noktasına gelmediğini ve kredi faiz oranlarındaki uygun seviyeler sayesinde konut sektöründe biriken talebin karşılanmaya çalışıldığını anlattı.

Reel kesim güven endeksinin de yüzde 18 yükseldiğini belirten Cevizci, bunda mayıs ayının ilk haftasından itibaren faaliyetlere başlanmasının etkili olduğuna dikkati çekti.

Cevizci, gelecek aylarda normalleşme adımlarının sürmesiyle ekonomik güven endeksindeki güçlenmenin devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Güven cephesini bozabilecek riskler içerisinde ise salgında ikinci dalga ihtimalinin daha kısa zamanda gündeme gelmesi, siyaset ve jeopolitik tansiyonun yükselmesi güven cephesinde baskılayıcı unsurlar olabilir. Bu nedenle halihazırda sürecin stabil şekilde ilerlemesi halinde haziran ayında aynı pozitif eğilimin korunması mümkün olabilir."

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