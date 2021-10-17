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17 Ekim 2021 Pazar 23:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 23:30:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yarın, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katılacak.

Resmi Gazete'de 30 Haziran'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan EKK'nin yarın yapılacak toplantısında, başta 2022 yılı bütçesi olmak üzere son ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı külliyesi fuat oktay ekonomi koordinasyon kurulu
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