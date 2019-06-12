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12 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba

Ek ödemeye 230 lira zam

12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte aldığı ek ödeme, enflasyon zammıyla 57 ila 230 lira artacak.

Bayram ikramiyesini alan emekliler, şimdi de zam heyecanı yaşıyor. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarına hem ek ödemelerine yansıtılacak. Maaşları ocak-haziran enflasyonu oranında artacak  olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre, yüzde 4.99 zam görünürken, buna göre gelirlerde 56 ile 279 lira arasında artış yaşanacak. Eğer beklenti anketindeki gibi yüzde 6.7 artış olursa da gelirlerde en az artış 75 lira olacak. 375 liraya varan gelir artışı görülecek. Halen en düşük SSK emeklisi aylığı 1.071 lira 88 kuruş. Bu maaşı alan emeklinin eline, yüzde 5 oranında yani 53,60 lira ek ödemeyle birlikte 1.125 lira 48 kuruş geçiyor. Yüzde 4.99 artışa göre net maaş bin 125 lira 37 kuruşa, ek ödeme de 56,27 liraya çıkacak. Emeklinin eline artık 1.181 lira 64 kuruş geçecek. Eğer temmuz artışı yüzde 6.7 olursa da ek ödeme dahil aylık gelir 1.200 lira 89 kuruşa ulaşacak. En yüksek SSK emeklisi aylığı da yüzde 4.99 zamma göre ek ödemeyle birlikte 5 bin 886 lirayı geçecek.

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