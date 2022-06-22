VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den yeni petrol keşfi müjdesi
Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Yangınla sosyal medya şeytanları devreye girdi
T-72 tanklarını gönder, Leopard 2A4 tanklarını al!
TUSAŞ'tan yeni rekor!
Borsa güne düşüşle başladı
Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor
TFF Denetleme Kurulu Başkanı İsmail Gerçek oldu
Okan Buruk, İstanbul'a geldi
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Avrupa B Ligi'nde şampiyon oldu
Doğu Ege adalarının silahlandırılması savaş sebebi olabilir mi?
6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı
Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var
Tarihi köşkte klip
6 yıl sonra sahnede
Akustik gece
Bedava tatil
Evinin çatısını atölyeye çevirdi
Marmaris'te orman yangını: Büyük ölçüde kontrol altına alındı
Eski Yunan bakan itiraf etti: Türkiye bizden önemli
İstanbul'da 4'lü tahıl zirvesi
Yağ bezesi değil tümör olabilir
Uzmanlardan polen uyarısı
Çocuklarda konuşma gecikmesi ihmale gelmez
Anne olma yaşı artıyor, risk büyüyor
22 Haziran 2022 Çarşamba 10:24:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 10:24:00

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Stratejik ürünlerin başında gelen buğdayın hasadı için Edirneli üreticiler tarlalarda işbaşı yaptı.

Edirne'de buğday tarlalarında hasat mesaisi başladı.

Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar buğday arazisi, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, hasadın bereketli başladığını söyledi.

İlk biçilen yerlerde rekoltenin güzel olduğunu belirten Arabacı, hayırlı bir hasat sezonu diledi.

Tarım kenti Edirne'nin Türkiye'nin önemli buğday üretim alanlarından olduğunu dile getiren Arabacı, "Verimler başlangıç olarak güzel. Ekildiği bölgeye göre değişmekle birlikte dekardan ortalama 400-500 kilogram verim alınıyor. İnşallah hasat ilerledikçe daha da güzel verimler alınır. Verimin iyi olması sürdürülebilir üretim için çok önemli. İnşallah hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi geçiririz." diye konuştu.

Değirmenyeni köyü sakinlerinden üretici Latif Ar, bahar aylarında yaşanan bölgesel kuraklığa rağmen verimin iyi olduğunu ifade etti.

Hasadın güzel başladığını dile getiren Ar, şunları söyledi:

"Allah'a şükürler olsun. Ne devletimize ne milletimize kötülük gelmesin, bizlere de bol bereket versin. Gidip dışarıdan buğday aramayalım, halkımızı kendimizi besleyelim. Bahar aylarında az yağış almamıza rağmen verimler iyi. Biz çiftçi olarak üretmeye devam edeceğiz. Devletimizin, milletimizin yanındayız."

Büyükdöllük köyü üreticilerinden Ali Bozdoğan ise hasadın verimli başladığını belirterek, ilerleyen dönemden daha umutlu olduklarını vurguladı.

Etiketler : Edirne buğday Hüseyin Arabacı
Yazın sahneden inmeyecek

Yazın sahneden inmeyecek
Makedon mutfağını öğrendim

Makedon mutfağını öğrendim
Hastanede Babalar Günü kutlaması

Hastanede Babalar Günü kutlaması
Yasemin İlan kimdir?

Yasemin İlan kimdir?
Karne alışverişi

Karne alışverişi
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
En büyük hediye Ediz

En büyük hediye Ediz
Güzide Duran Aksoy Uzun Süre Sonra İlk Kez Alem Plus'a Konuştu!

Güzide Duran Aksoy Uzun Süre Sonra İlk Kez Alem Plus'a Konuştu!
Komedi yapmak istiyor

Komedi yapmak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX