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14 Aralık 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 13:00:00

ECB'nin parasal sıkılaşmada vites düşürmesi bekleniyor

Kaynak: AA

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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), aralık ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak parasal sıkılaşmada vites düşürmesi bekleniyor.

Politika faizini 75'er baz puan artırarak tarihinin en sert sıkılaştırma adımlarını atan ECB'nin aralık ayı toplantısında faiz artırım hızında yavaşlamaya gitmesi öngörülüyor.

Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 olan enflasyon, kasımda yüzde 10'a gerileyerek beklentilerin altında kaldı ve 1,5 yıl sonra düşüş kaydetti. Enflasyon verisiyle birlikte ECB'nin faiz artırımlarında yavaşlamaya gitmesi ve resesyon endişelerinden dolayı parasal sıkılaşma döngüsünün bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, manşet enflasyon artış hızındaki yavaşlamaya karşın çekirdek enflasyonun hala yüksek olduğunu, bunun da enflasyon hedefine yaklaşmayı yavaşlatabileceğini söyledi.

Groot, yeni projeksiyonların 2025 yılını da içereceğini ancak son dönemlerdeki tahmin hataları göz önüne alındığında ECB'nin yukarı yönlü enflasyon riskleri devam ettiği sürece ihtiyatlı davranması gerektiğini aktardı.

Faiz patikasında yavaşlamanın nötr faizin daha düşük seviyede olacağı anlamına gelmediğini ifade eden Groot, bu mesajı iletmenin ECB Başkanı Christine Lagarde için ana zorluklardan bir tanesi olacağını vurguladı.

Niceliksel sıkılaşmaya dair detayların diğer konulardan daha fazla ilgi çekebileceğini belirten Groot, bu noktada 50 baz puanlık bir faiz artırımının daha olası göründüğünü ancak "sürpriz" bir 75 baz olasılığını da tamamen göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

"EN SON FAİZ ARTIŞI 25 BAZ PUANLIK YÜKSELİŞLE NİSAN AYINDA GERÇEKLEŞEBİLİR"

Elwin de Groot, nötr faiz oranının yüzde 3 olabileceği öngörüsünde bulunurken, en son faiz artışının 25 baz puanlık yükselişle nisan ayında gerçekleşebileceğini kaydetti.

Groot, parasal sıkılaşmadaki yavaşlamanın "ECB'nin enflasyon konusunda çok yumuşak davrandığı" izlenimi verebileceğini ifade etti.

ECB'nin "güvercin" görünmeye gücünün yetmeyeceğini belirten Groot, Lagarde'ın "daha düşük hızdaki faiz artışının potansiyel nötr enflasyonu etkilemeyeceğine" dair vurgu yapabileceğini söyledi.

Groot, niceliksel sıkılaşmanın daha düşük hızdaki faiz artırımları için dengeleyici bir faktör olarak aktarılabileceğini vurguladı.

Şu anda vazgeçilen herhangi bir faiz artırımının 2023'te döngüye eklenebileceğini belirten Groot, en son açıklanan manşet enflasyonun daha düşük bir faiz artırımı için sebep olarak kullanılamayacağını, sıkılaşma döngüsünün bu sürece yayılabileceğini aktardı.

"FAİZLERDEKİ ARTIŞ GELECEK YIL DA SÜREBİLİR"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise ECB'nin "şahin" ve "güvercinlerinin" anlaşmazlık içinde olduğunu söyledi.

Yüzde 10'luk enflasyonla karşı karşıya kalan "şahin" kanadın, önden yüklemeli faiz artırımlarına devam etmek ve ECB'nin bilançosunu şimdiden ocak ayında küçültmeye başlamak istediğini ifade eden Schmieding, "Avro Bölgesi'nin bu çeyrekte içine düştüğü durgunluktan endişe duyan güvercin kanat, faiz oranı artışlarının hızını yavaşlatmak ve Banka'nın bazı vadesi gelen tahvilleri bilançodan çıkartmasına izin vermek için en azından nisan ayına kadar beklemek istiyor." dedi.

Schmieding, 75 baz puanlık bir artırım ve erken niceliksel sıkılaşmanın ihtimal olarak kalmaya devam ettiğini ancak en muhtemel sonucun daha yavaş hızda yapılacak bir faiz artırımı olduğunu vurguladı.

Gelecek yıl da faiz artışının sürebileceğini ifade eden Schmieding, bu artışların 25 veya 50 baz puan olabileceğini söyledi. Schmieding, gelecek yıl 1, 2 ya da 3 faiz artırımı olabileceğini bildirdi.

"ECB, JUMBO FAİZ ARTIŞLARINA SON VEREBİLİR"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin ''jumbo faiz artışlarına" son verebileceğini, aralık ayı toplantısında 75 baz puan yerine 50 baz puanlık artışa gidebileceğini belirtti.

Schubert, niceliksel sıkılaşmanın mart ayında başlayabileceğini bildirdi.

Etiketler : avrupa merkez bankası para ekonomi
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