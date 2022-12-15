15 Aralık 2022 Perşembe 16:27:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 16:27:00
ECB, üç temel politika faizini 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı
Kaynak: AA
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Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı
- ECB, üç temel politika faizini 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı
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