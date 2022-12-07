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07 Aralık 2022 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 15:45:00

ECB: Tüketiciler daha yüksek enflasyon ve ekonomik daralma bekliyor

Kaynak: AA

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Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketiciler, daha yüksek enflasyon ve daha güçlü ekonomik daralma bekliyor.

ECB, ekim ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e yükseldi. Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 3'te sabit kaldı.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerinin bir önceki aya göre daha karamsar olması dikkati çekerken, eylülde eksi yüzde 2,4 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ekimde eksi yüzde 2,6'ya çıktı.

Tüketiciler, gelecek yıl işsizliğin yüzde 12,5 olmasını bekliyor. Bu oran eylülde yüzde 12,2 olarak öngörülmüştü.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor. Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, merkez bankasının para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyon görünümünü belirleyecek.

ECB Yönetim Konseyi, 15 Aralık'taki toplantısında, faiz oranlarının geleceğine ilişkin karar verecek. Son 3 toplantının ilkinde faiz oranlarını 50 baz puan artıran ECB, son iki toplantıda faizi 75 baz puan yükseltmişti.

Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10 seviyesinde belirlenmişti.

Etiketler : avro bölgesi enflasyon ekonomi
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